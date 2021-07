BBC Newsnight : les électeurs britanniques soutiendraient la hausse de NI pour financer l’aide sociale, selon l’ex-sondeur de May | Politique | Nouvelles

S’adressant à Emily Maitlis, James Johnson a déclaré: “Dans les recherches que j’ai faites, je suis sûr que dans les recherches que le gouvernement voit en termes de sorties et de discours au public, c’est qu’elles sont très populaires”. Alors que Johnson a reconnu qu’il était plus populaire parmi les Britanniques plus âgés, il a ajouté que les plus jeunes étaient également susceptibles de soutenir les mesures.

Ceci malgré les estimations de la Resolution Foundation calculant qu’un jeune de 21 ans gagnant 20 000 £ par an serait obligé de payer 104 £ supplémentaires d’impôt.

En revanche, le groupe de réflexion a ajouté qu’un homme de 66 ans ne paierait plus d’impôt même s’il rapportait 50 000 £ par an.

« Dans les groupes de discussion que j’ai organisés », a déclaré le sondeur, « les gens pensent que l’assurance nationale est plus juste, ils pensent qu’il est plus probable qu’elle aille au NHS et aux services sociaux, et donc ils ont l’impression que leur argent est moins être gaspillé ».

Interrogé sur la proposition de Sir Andrew Dilnot selon laquelle les retraités les plus riches paieraient également une assurance nationale, l’ancien sondeur de Theresa May a affirmé que cela pourrait fonctionner si cela était “ciblé”.

«Je pense que le danger est que certains députés conservateurs parlent de l’idée d’une taxe juste pour les plus de 40 ans. Encore une fois, nous avons testé cela lorsque j’étais à Downing Street et depuis, et le public a vraiment reculé contre cela. Ils ont l’impression que ce sont leurs parents et leurs grands-parents qui sont punis », a-t-il ajouté.

Mais l’ancien sondeur de Downing Street a également discuté de la “disjonction” entre l’endroit où se trouvent les députés et le grand public.

Il a cité à quel point les députés conservateurs étaient nerveux lors de la préparation du budget de mars du chancelier à la suite des rumeurs d’augmentation des impôts.

Cependant, une fois que Rishi Sunak a annoncé qu’il augmenterait l’impôt sur les sociétés et introduirait un gel des allocations personnelles, de nombreux députés ont semblé en décalage avec le public, qui a largement soutenu les mesures édictées par le numéro 11.

En 2017, le manifeste du Parti conservateur de Theresa May s’est engagé à introduire des réformes de la protection sociale, surnommées la taxe sur la démence.

Les propositions de May étaient impopulaires auprès du public et ont vu son avance de 24 points avant la campagne sur Jeremy Corbyn réduite à seulement cinq points.

Boris Johnson a promis de réparer les soins sociaux «une fois pour toutes» lorsqu’il a été élu chef conservateur et Premier ministre sur les marches de Downing Street en juillet 2019.

Néanmoins, le gouvernement aurait maintenant suspendu son projet d’augmenter les cotisations d’assurance nationale de 12 à 13 pour cent jusqu’à l’automne.