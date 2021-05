BBC Newsnight: Les médicaments psychédéliques pourraient aider les patients souffrant de troubles mentaux – «Perturber les schémas» | Science | Nouvelles

Des experts de la Fondation Beckley, un groupe de réflexion et une ONG, ont mené une étude sur l’utilisation de substances psychédéliques pour l’amélioration de la santé mentale. Amanda Feilding, fondatrice et directrice de la fondation, a expliqué à Emily Maitlis de BBC Newsnight comment l’étude pourrait être une percée dans le monde de la science de la santé mentale.

Elle a déclaré: «Dans notre étude précédente, nous avons surveillé pendant six mois et pendant trois mois, c’était encore une amélioration très notable.

«Mais vous savez, la nature des choses… vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’une ou deux séances guérissent les gens pour toujours – bien que certaines personnes aient une rémission complète.

«Je pense qu’il faut considérer cela comme un traitement qui pourrait avoir besoin d’être revitalisé de temps en temps, car ce que font les psychédéliques, c’est augmenter la neuroplasticité du cerveau.

«Cela perturbe les vieux schémas fixes et mauvais et permet à la personne de s’installer dans des schémas de pensée et de comportement plus positifs pour son bonheur et son bien-être.»

Les remarques de Mme Feilding font écho à celles de Paul Stamets, un mycologue qui a expliqué comment les premiers humains ont pu manger des champignons psychédéliques dans la savane africaine, ce qui les a aidés à devenir des humains modernes.

La théorie, qui a été inventée sous le nom de théorie de l’évolution humaine «Stoned Ape», est apparue dans les années 1990.

Le nom a été développé par des scientifiques américains et ethnobotaniste Terence McKenna dans son livre de 1992 «Food of the Gods».

Dans le livre, il a émis l’hypothèse que le changement climatique en Afrique il y a des centaines de milliers d’années a conduit les humains à consommer Psilocybe cubensis, plus communément appelé champignons magiques.

La désertification du continent africain a forcé les premiers primates à s’aventurer dans la canopée tropicale rétrécie à la recherche de nourriture.

En faisant cela – principalement le suivi des animaux – la théorie dit que les primates auraient rencontré des excréments d’animaux, le terrain de croissance idéal pour les champignons.

M. Stamets a déclaré lors du podcast PowerfulJRE en 2017: «Le champignon charnu le plus important poussant à partir de caca en Afrique de l’hippopotame, éléphant, cerf, antilope, est Psilocybe cubensis, un très gros champignon, vous avez faim, vous êtes avec votre clan, et 20 minutes plus tard, vous êtes catapulté dans cette expérience extraordinaire.

«La psilocybine remplace la sérotonine – elle devient un meilleur neurotransmetteur, elle provoque la formation de nouveaux neurones et de nouvelles voies de connaissances.

«Cela révèle un mystère que la cavité cérébrale humaine a doublé de taille en environ deux millions d’années. Nous avons un doublement soudain du cerveau humain et avec cela nos centres de langage ont augmenté notre capacité à pronostiquer, à planifier. Il n’y a aucune explication à cela pour le moment. “

