BBC Newsnight: Même le député travailliste admet que le budget de l’aide a gaspillé de l’argent avec de «très mauvais investissements» | Politique | Nouvelles

Le député travailliste en charge du comité de sélection du budget de l’aide étrangère à la Chambre des communes a admis à BBC Newsnight que le fonds avait fait de “très mauvais investissements”. Sarah Champion, qui est présidente du Comité spécial pour le développement international, a été grillée par l’animatrice de Newsnight Emma Barnett pour sa défense du budget de l’aide. Cela intervient après que la décision du gouvernement de réduire le financement de l’aide à l’étranger en novembre dernier en raison de la pandémie en cours a fait l’objet de nouvelles critiques.

Mme Champion a critiqué la décision de réduire l’aide britannique de 0,7% du revenu national à seulement 0,5% – une réduction de plus de 4 milliards de livres sterling.

Cependant, elle a admis que l’argent des contribuables avait été gaspillé avec de “très mauvais investissements au fil des ans”.

Ian Birrell, rédacteur en chef du Mail on Sunday, est apparu aux côtés de Mme Champion et a affirmé qu’une grande partie de l’aide étrangère du gouvernement finissait au mauvais endroit.

L’animatrice de BBC Newsnight, Emma Barnett, a suivi cette critique lors d’une discussion avec le député travailliste: “Partagez-vous certaines des préoccupations d’Ian concernant le soutien de certains gouvernements et ce n’est pas le pouvoir que nous pensons être en tant que président du comité restreint?”

Mme Champion a répondu: «Il y a un point sur lequel je suis d’accord avec Ian et c’est qu’il y a eu de très mauvais investissements au fil des ans.

“Mais ces investissements proviennent du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l’Intérieur, des départements non liés au développement et non des anciens fonctionnaires du DfID.

“On pourrait espérer que ces véritables anomalies sont maintenant éliminées.”

Le député travailliste de Rotherham a ajouté plus tard: “Le Royaume-Uni est reconnu comme une superpuissance douce qui nous donne une place à presque toutes les tables et comme nous cherchons à repositionner la Grande-Bretagne après le Brexit, à perdre cela, loin, me semble absolument dingue. “

M. Birrell a affirmé que la cible était «complètement anachronique dans le monde moderne».

Citant un programme d’aide à l’eau, M. Birrell a allégué que dans le cadre d’un projet qui coûtait 25,6 millions de livres sterling, 16,8 livres sterling avaient été dépensés pour des consultants.

Les responsables du Bureau de développement des affaires étrangères et du Commonwealth (FDCO) ont déclaré que la décision était «difficile mais nécessaire».

Il a déclaré que la Grande-Bretagne débourserait toujours plus de 10 milliards de livres sterling par an pour aider les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables du monde.