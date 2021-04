BBC Newsnight: Un ancien ministre limogé dans une rangée de vétérans du NI dit que “tout le monde ne dit pas la vérité” | UK | Nouvelles

Lors d’une apparition sur BBC Newsnight, M. Mercer a dénoncé la position du gouvernement sur le respect des promesses faites aux anciens combattants qui se sentaient «négligés». S’adressant au rédacteur diplomatique de Newsnight, Mark Urban, M. Mercer a déclaré que “tout le monde ne dit pas la vérité” en matière de politique.

Il a déclaré: «Je pense que nous devons être très clairs, ce qui se passe ici, c’est que nous avons pris des engagements spécifiques envers nos anciens combattants pour la première fois dans le manifeste et en tant que gouvernement conservateur, lorsque nous avons créé le Bureau des anciens combattants. .

«Si nous ne donnons pas suite à cela avec une communauté d’anciens combattants de ce pays qui se sent assez négligée après un certain nombre d’années, c’est presque pire que de ne pas promettre quelque chose au départ et de l’ignorer et d’espérer que tout disparaîtra. .

«La difficulté a été que nous avons manifestement fait ces promesses et qu’en essayant de soutenir cette pyramide et en réalisant ces promesses, nous avons été incroyablement solitaires.

«Et il y a eu une série de points de décision que je pense que vous devez franchir, mais tout le monde a ses lignes rouges et lundi, il y a les deux premiers soldats qui sont appelés à des poursuites judiciaires en Irlande du Nord – je ne ferai aucun commentaire sur aucun des cas spécifiques – mais la réalité est que je ne suis pas d’accord avec le concept de personnes âgées de 70 à 80 ans qui sont jugées à nouveau pour des choses qui se sont produites il y a longtemps. “

Il a ajouté: «Il n’y avait rien d’engagement sur le papier hier, selon mon secrétaire d’État. Et, vous savez, c’est difficile dans cet espace, Mark, parce que vous aurez remarqué en politique que tout le monde ne dit pas la vérité tout le temps.

«J’essaie de tirer assez directement avec tout le monde, donc, vous savez, ce qui se passe peut-être légèrement différent, mais je l’ai certainement demandé hier à mes fonctionnaires qui sont liés au bureau d’Irlande du Nord et j’ai parlé au secrétaire d’État en face à… face, qui m’a dit que pas un seul mot n’avait été commis sur le papier, donc vous savez ce qui se passe autour des ministres maintenant que je n’ai pas vu.

«Je connais les idées dont on parle, mais je n’ai pas vu quelque chose d’engagé sur le papier qui remplisse nos engagements manifestes.»

M. Mercer a été démis de ses fonctions mardi soir après avoir suggéré qu’il démissionnerait du fait que le gouvernement n’avait pas protégé les anciens soldats.

Il a expliqué plus tard qu’il était “désolé d’avoir été relevé de mes responsabilités” et qu’il avait été “forcé” de démissionner.

LIRE LA SUITE Brexit LIVE: Où sont les malfaiteurs maintenant?

L’ancien officier de l’armée a déclaré que le gouvernement continuait de “dire toutes les bonnes choses”, mais qu’il restait “véritablement consterné” par la manière dont certains anciens combattants sont traités.

Il a écrit au prince ministre Boris Johnson: «J’ai combattu et saigné à leurs côtés, j’ai été beaucoup plus chanceux que beaucoup d’entre eux depuis et j’ai le devoir de dire leur vérité au pouvoir.»

M. Mercer a déclaré que presque toutes les allégations concernant les anciens combattants de Troubles avaient fait l’objet d’une enquête à l’époque, mais qu’ils étaient maintenant confrontés à des sondages malgré qu’aucune nouvelle preuve n’émerge.

L’ancien ministre a déclaré que les soldats à la retraite avaient été “abandonnés” d’une manière qu’il ne pouvait pas se réconcilier.

Il a ajouté: «Alors que des plans sans fin sont promis et des solutions envisagées, les vétérans sont sectionnés, se boivent à mort et meurent bien avant l’heure – tout simplement parce que le gouvernement britannique ne peut pas trouver la force morale ou le courage que nous leur avons demandé pour apporter la paix dans le Nord. L’Irlande, en trouvant une solution politique pour mettre fin à ces terribles injustices. “