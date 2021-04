BBC Newsnight: Un expert prévient que la variante de Covid pourrait voir un verrouillage de l’assouplissement inversé | UK | Nouvelles

Peter Openshaw, professeur de médecine expérimentale à l’Imperial College, a lancé un avertissement sévère sur la propagation de la variante préoccupante. Il a déclaré à BBC Newsnight que les restrictions de verrouillage seraient à nouveau mises en place indépendamment des plans du gouvernement pour les alléger.

Le professeur Openshaw a déclaré: «Nous, scientifiques, sommes très préoccupés par ce qui se passe en ce moment.

«Je pense que nous espérons tous simplement que la réduction progressive du verrouillage se passera bien.

«Cela se fait avec une prudence raisonnable, mais je pense que ce n’est pas une bonne nouvelle.

«Si nous obtenons une propagation rapide de la variante sud-africaine ou d’autres variantes plus résistantes, [we may] doivent inverser les réductions des verrouillages. “

Cependant, les téléspectateurs se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leurs opinions, certains s’opposant à l’introduction d’un nouveau verrouillage.

Un utilisateur de Twitter a déclaré: «Imaginez le tollé et le manque de conformité s’ils remettaient le pays en lock-out. Il y aurait du chaos.

«Ces personnes ignorent-elles à quel point les mesures de verrouillage sont préjudiciables à la santé physique, mentale et économique du pays?»

Une autre personne a ajouté: «On nous avait promis que les vaccins mettraient fin à la pandémie. Et ils sont.

Quarante-quatre nouveaux cas de la variante sud-africaine ont été enregistrés, et 30 autres infections suspectées.

Le Dr Susan Hopkins, conseillère médicale en chef du NHS Test and Trace, a qualifié le nombre de cas de «significatif».

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a annoncé qu’il s’agissait de «la plus grande opération de test de surtension à ce jour».