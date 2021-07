in

Le Dr Nathalie MacDermott, experte en maladies infectieuses pédiatriques au KCL, est apparue sur BBC Newsnight pour discuter de la « Journée de la liberté » avec Emily Maitlis. Lundi, Boris Johnson a annoncé que toutes les restrictions légales pour empêcher la propagation du coronavirus expireraient le 19 juillet, mais a souligné la nécessité d’une “responsabilité personnelle”.

S’adressant à Mme Maitlis, le Dr MacDermott a averti que la fin des restrictions pourrait entraîner un «problème plus important» cet hiver.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle s’attendait à ce qu’il se passe au cours des prochaines semaines, le Dr MacDermott a déclaré: «Je pense que si nous donnons au virus un pied maintenant en supprimant les restrictions, nous nous préparons probablement à un problème plus important à l’automne.

« La dernière chose que nous voulons faire maintenant est de permettre à un virus de s’implanter et de circuler de manière significative au sein de notre population à l’approche des mois d’hiver.

«Nous avons vu ce qui s’est passé l’été dernier lorsque le nombre de cas était considérablement inférieur à celui d’aujourd’hui, je veux dire que le nombre d’aujourd’hui dépassait 27 000 nouveaux cas.

“Ils étaient considérablement plus bas à cette époque l’année dernière et pourtant, avec les voyages estivaux et tout, nous avons constaté une augmentation significative à l’automne.”

Le Dr MacDermott a continué de souligner que le gouvernement devrait donner la priorité à la vaccination du plus grand nombre d’adultes possible avant de déverrouiller le pays.

Elle a ajouté: «Nous devrions attendre que toute notre population adulte, et peut-être une partie de notre population adulte plus jeune et de nos enfants, soit complètement immunisée avant de réduire nos restrictions.

“Ou nous allons assister à une augmentation significative du nombre de cas, qui se poursuivra ensuite en hiver aux côtés d’autres infections virales respiratoires.”

L’expert a également souligné que le Covid cause “beaucoup plus de problèmes après infection que d’autres maladies”.

Elle a déclaré : « Si nous avions le nombre de personnes ayant des problèmes persistants à long terme suite à une maladie de la grippe, nous immuniserions toute notre population, pas seulement les plus de 65 ans. »

Le Premier ministre a confirmé lundi lors d’une conférence de presse à Downing Street que les masques faciaux ne seront plus légalement appliqués à partir du 19 juillet.

Cependant, il a ajouté: “Les conseils suggéreront où vous pourriez choisir de le faire – en particulier lorsque les cas augmentent et où vous entrez en contact avec des personnes que vous ne rencontrez généralement pas dans des espaces clos, comme les transports en commun évidemment bondés.”

Interrogé par les journalistes lors du briefing s’il continuerait à porter un masque, M. Johnson a déclaré: « Cela dépendra des circonstances.

« De toute évidence, il y a une grande différence entre voyager dans un métro bondé et rester assis tard le soir dans une voiture pratiquement vide sur la ligne ferroviaire principale.

“Nous voulons que les gens exercent leur responsabilité personnelle mais n’oublions pas la valeur des couvre-visages pour se protéger et protéger les autres.”

Le 5 juillet, 27 334 cas, neuf décès dans les 28 jours suivant un test de coronavirus positif et 358 autres personnes admises à l’hôpital avec le virus.

Lundi, 1 905 patients sont actuellement hospitalisés et 321 sont sous ventilation.

Au total, le Royaume-Uni a enregistré 4 930 534 cas et 128 048 décès dus au virus.

77 222 autres premières doses et 128 231 secondes doses de vaccin contre le coronavirus ont été administrées jeudi.

Au total, 45 351 719 premières doses et 33 726 362 secondes doses ont été administrées, soit respectivement 86,1 % et 64 % de la population.