BBC plus biaisée que GB News – un QUARTIER de la marque britannique Beeb “trop ​​à gauche” | Royaume-Uni | Nouvelles

Une enquête menée auprès de 1 000 personnes par CT Group a révélé que 42 pour cent des personnes interrogées pensaient que le diffuseur national offrait une couverture biaisée. En comparaison, 27% pensaient la même chose à propos de la nouvelle chaîne GB News – qui s’est engagée à donner une voix à l’inouï lors de son lancement en juin.

Il a depuis été accusé de parti pris de droite et a été décrit comme “sans vergogne partisan” par un chef de l’Ofcom.

Mais le grand public britannique a vu le contraire, selon le sondage, qui a été commandé par GB News.

Il a trouvé que 36% des personnes interrogées considéraient le nouveau canal biaisé.

Quelque 37 pour cent ont dit qu’ils ne savaient pas.

Pendant ce temps, l’enquête a révélé que 46% des personnes interrogées ne pensent pas que la BBC soit biaisée, 12% déclarant qu’elles ne le savaient pas.

Le sondage a révélé que 26% des personnes interrogées qualifiaient la BBC de “trop ​​à gauche” et 34% qualifiaient la société de “réveillée”.

Quelque 21% des répondants à l’enquête ont déclaré que GB News était « trop à droite ».

GB News a récemment embauché l’ancien chef du Brexit Party Nigel Farage dans le but d’augmenter les chiffres d’audience après un lancement difficile.

Les autres présentateurs de la chaîne incluent l’ancien animateur de la BBC Simon McCoy, l’ex-présentatrice sportive de Sky Kirsty Gallacher, le diffuseur chevronné Alastair Stewart, l’ancien rédacteur en chef de The Sun Dan Wootton et l’ancien présentateur de Sky Colin Brazier.

Andrew Neil, largement considéré comme l’intervieweur le plus coriace de la télévision, préside la chaîne mais il est absent depuis juin.

La chaîne a été confrontée à une campagne exhortant les entreprises à retirer les publicités du réseau.

En réponse au sondage, un porte-parole de la BBC a déclaré : « Des recherches indépendantes montrent systématiquement que BBC News est la source d’information la plus fiable au Royaume-Uni et nous devons faire attention à ne pas porter de jugement sur la base d’un sondage où seules des réponses négatives sont disponibles et de nombreux répondants ont gagné. Je n’ai pas vu la couverture d’autres petits fournisseurs d’informations, alors que huit personnes sur dix au Royaume-Uni ont utilisé BBC News chaque semaine l’année dernière.

Lorsque Tim Davie a pris ses fonctions de directeur général de la BBC l’année dernière, il s’est engagé à “renouveler” l'”engagement d’impartialité” du diffuseur.

Il a déclaré: “Si vous voulez être un chroniqueur opiniâtre ou un militant partisan sur les réseaux sociaux, c’est un choix valable, mais vous ne devriez pas travailler à la BBC.”