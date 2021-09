BBC Politics Live: Jo Coburn fait irruption au député travailliste pour son intention de voter contre la hausse des impôts de NI | Politique | Nouvelles

in

Boris Johnson a annoncé un raid fiscal de 12 milliards de livres sterling par an alors que son gouvernement a rompu deux engagements majeurs du manifeste en une journée. Le Premier ministre a déclaré qu’une nouvelle taxe sur les soins de santé et les prestations sociales, basée sur une augmentation de 1,25 point de pourcentage des cotisations à l’assurance nationale, était “l’approche raisonnable et équitable”. Mais le Parti travailliste a insisté pour qu’il vote contre la proposition.

S’adressant à BBC Politics Live, M. Norris a déclaré: “Nous votons contre. Il n’y a aucun moyen de voter pour la plus forte augmentation d’impôt sur les familles de travailleurs en 50 ans à des fins franchement peu claires.

“Helen Whately a dit ce que Boris Johnson ne dirait pas aujourd’hui et il ne s’agit pas du tout de protection sociale.

“Une infime fraction est destinée aux soins sociaux. C’est de l’argent pour le NHS à cause de 10 ans d’affamés du NHS.

“Bien sûr, nous ne pouvons pas soutenir cela.”

Mme Coburn a riposté: “Comment allez-vous expliquer aux électeurs du monde post-Covid que vous n’allez pas soutenir 12 millions de livres sterling de fonds pour les services de santé et les services sociaux?”

M. Norris a poursuivi: “Tout d’abord, nous expliquerons pourquoi nous sommes dans cette situation et que le gouvernement veut se cacher derrière une pandémie, mais ces listes d’attente s’allongeaient avant la pandémie.

“C’est parce que pendant 10 ans plutôt que de croître, d’augmenter l’assiette fiscale de ce pays afin que nous puissions payer nos services publics comme d’habitude; le gouvernement a poursuivi un plan d’économie d’austérité qui a affamé notre NHS.”

Mme Coburn est intervenue : « Sur cette base, pourquoi ne soutiendriez-vous pas davantage de financement ?

M. Norris a ajouté: “Nous voulons plus de financement, bien sûr. Nous l’avons dit.”

Cela survient alors que le Premier ministre a été pressé par le leader travailliste Sir Keir Starmer aux Communes sur la façon dont son plan pourrait respecter l’engagement électoral des conservateurs selon lequel personne ne devrait être obligé de vendre sa maison pour payer des soins.

M. Johnson a déclaré que son plan de plafonner les coûts des soins en Angleterre à 86 000 £, payé par une nouvelle taxe, permettrait aux compagnies d’assurance de proposer des produits pour protéger les actifs des personnes.

Des questions sur le fonctionnement du nouveau programme sont venues alors que le groupe de réflexion économique de la Resolution Foundation critiquait les plans comme étant injustes entre les générations et offrant plus d’avantages aux ménages riches du sud.

Alors que les députés se pressaient aux Communes pour les premières questions du Premier ministre depuis la levée des restrictions sur les coronavirus, Sir Keir a déclaré: « Quelqu’un avec 186 000 £, si vous incluez la valeur de leur maison – ce n’est pas inhabituel à travers le pays dans toutes vos circonscriptions – confrontés à des coûts importants parce qu’ils doivent être pris en charge, devront payer 86 000 £ dans le cadre de son régime. C’est avant le coût de la vie.

“Où le Premier ministre pense-t-il qu’ils vont obtenir ces 86 000 £ sans vendre leur maison?”

Johnson a déclaré: “C’est la première fois que l’État intervient réellement pour faire face à la menace de ces coûts catastrophiques, permettant ainsi au secteur privé, le secteur des services financiers, de fournir les produits d’assurance contre lesquels les gens doivent se garantir. les frais de garde.”

Lorsqu’on lui a demandé plus tard si cela signifiait que le gouvernement encouragerait les gens à souscrire une assurance afin qu’ils n’aient pas à vendre leur maison pour payer les soins, le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré : « Le marché de l’assurance privée aura désormais la capacité, en raison de la certitude fourni, de se manifester.

“Ce n’est pas à moi de dire quelles actions ils vont entreprendre.”