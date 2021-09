BBC Pundit dit que l’as des Spurs était ” parti ” en été mais qu’un accord s’est effondré

in

S’exprimant sur le podcast BBC Radio Five Live Football Daily, Don Hutchinson a affirmé que certaines sources lui avaient dit que Harry Kane était si proche de rejoindre Manchester City cet été.

Ce n’est un secret pour personne que Kane voulait déménager et que City voulait le signer, mais d’après ce que nous savons, le déménagement n’a jamais abouti.

Cependant, Hutchinson est amené à croire que l’accord était en fait plus proche que nous ne le pensions, affirmant que l’accord avait été conclu mais que son agent n’avait pas finalisé le mouvement.

Qu’est-ce qui a été dit?

Hutchinson a partagé ce qu’il sait de Kane.

«Je ne connais pas Harry Kane à travers son personnage ou à quoi il ressemble, mais ce que je dirais, c’est que lorsque vous manquez un mouvement, cela vous affecte. Je suis sûr à 100% de savoir, et je ne peux révéler aucune source. Il était allé à Man City à un moment donné. L’accord a été conclu, le nombre était de 130 millions de livres sterling, c’est ce que voulait Levy, mais son agent, son frère Charlie, n’a pas pu faire le déménagement. Je ne sais pas pourquoi il est tombé », a déclaré Hutchinson.

Besoin d’un nouvel agent

Ce sont les dangers d’employer un membre de la famille en tant qu’agent.

Bien sûr, Kane qui donne un travail à son frère est une bonne chose pour Charlie Kane, et il est facile de comprendre pourquoi son frère le représente. Après tout, à qui pouvez-vous faire plus confiance que votre propre chair et votre propre sang ?

Cependant, Charlie Kane n’est pas un agent de métier. Il a un client et il n’a jamais négocié de transfert de sa vie.

Des agents tels que Jorge Mendes et Mino Raiola, aussi controversés soient-ils, sont passés maîtres dans l’art de faire transférer leurs clients lorsqu’ils veulent déménager, et c’est peut-être la voie que Kane devrait emprunter.

