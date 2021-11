BBC Pundit pense que l’homme de Liverpool avait tout à fait tort contre Arsenal

Tom Flathers/Manchester City FC via .

Écrivant dans sa chronique pour la BBC, Garth Crooks est intervenu sur les fracas de Jurgen Klopp et Mikel Arteta au cours du week-end en nommant son équipe de la semaine en Premier League.

Sadio Mane a fait l’équipe de la semaine des Crooks, mais plutôt que de discuter de la performance de la star sénégalaise contre Arsenal, il a décidé de discuter de l’argument de Klopp avec Arteta.

Le patron de Liverpool s’est un peu bagarré avec Mikel Arteta après que Sadio Mane a taclé Takehiro Tomiyasu et Crooks pense que Klopp avait tort à cette occasion.

Qu’est-ce qui a été dit à propos de Klopp ?

Crooks a donné son point de vue sur la situation avec Klopp et Arteta.

« Alors c’est comme ça alors, c’est Jurgen Klopp ? Je me demandais en quoi consistait la ligne de touche avec Mikel Arteta. Il était clair d’après l’interview d’après-match de Klopp qu’il pensait que le défi de Sadio Mane sur Takehiro Tomiyasu était juste, mais garçon a-t-il utilisé la confrontation qui a suivi avec Arteta pour alimenter la foule d’Anfield », a écrit Crooks

«Liverpool avait du mal jusqu’à ce moment-là et la seule erreur qu’Arteta a commise a été de s’impliquer avec Klopp en premier lieu. La dispute a enflammé la foule et Klopp savait que ce serait le cas. Mane, l’artisan de l’incident avec Tomiyasu, a également profité de la montée en température d’Anfield avec un but bien tiré et une passe décisive. Mais c’était Klopp qui était le méchant ici, pas Arteta.

Photo de James Gill – Danehouse/.

Six de l’un, une demi-douzaine de l’autre

Klopp savait-il ce qu’il faisait lorsqu’il s’est impliqué dans la dispute avec Arteta? Potentiellement, était-ce entièrement de sa faute ? Bien sûr que non.

Arteta était tout aussi fougueux que Klopp le week-end et même si l’Allemand avait le soutien de la foule, cela ne veut pas dire que tout était de sa faute.

Les deux parties laissent leur humeur prendre le dessus ici et qualifier Klopp de méchant est apparemment un peu injuste.

Photo d’Andrew Powell/Liverpool FC via .

