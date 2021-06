17/06/2021 à 20h42 CEST . Sélection de Italie, la première à tamponner son ticket pour les huitièmes de finale Eurocoupe, records sportifs, avec 29 matchs sans défaite et dix victoires consécutives, le tout sans encaisser de buts. L’équipe de Roberto Mancini a commencé comme un missile le Eurocoupe et, après avoir débuté avec un 3-0 […] More