BBC QT : un député travailliste interpelle les politiciens pour un deuxième emploi – « Comment ils trouvent le temps ! » | Royaume-Uni | Nouvelles

Le débat télévisé – diffusé à 22h35 sur BBC One – comprenait le ministre de l’Emploi Mims Davies et la députée travailliste Stella Creasy. Le panel comprenait également Jordan Peterson, l’ancien procureur en chef Nazir Afzal et le porte-parole du SNP, le député Stephen Flynn.

Stella Creasy du Labour a discuté de la question des députés ayant un deuxième emploi tout en notant que le travail des députés présente toujours des obstacles majeurs pour les mères qui travaillent.

Mme Creasy, députée de Walthamstow à Londres, était auparavant ministre fantôme des affaires et de la prévention du crime.

Le député travailliste a déclaré: «Nous savons que lorsque le poisson pourrit de la tête, nous sommes tous couverts par la puanteur.

« Nous parlons de confiance dans la politique – à l’heure actuelle, seulement 15 % des gens font confiance aux politiciens.

Ce qui est frustrant pour moi, c’est que je ne pense pas que les députés devraient avoir un deuxième emploi, je ne sais pas où les gens trouveraient le temps pour l’amour de Dieu.

Elle a ajouté : « Rien que le mois dernier, je viens d’avoir un bébé, je n’ai pas de couverture maternité en tant que députée, j’essaie de travailler, j’ai 3 000 e-mails et demandes de ma communauté locale.

« J’ai essayé de m’occuper d’eux tous. Alors, où les gens trouvent-ils toutes ces heures supplémentaires ?

« L’une des choses qui m’inquiète vraiment à propos de tout cela, c’est ce qu’a fait Owen Paterson, la chose originale qui a soulevé cela, c’est illégal depuis les années 1600, il ne s’agissait pas de savoir si vous avez un deuxième emploi ou non. Il s’agit d’un conflit d’intérêts.

Owen Paterson a été reconnu coupable d’avoir commis une violation « flagrante » des règles de lobbying au nom de Randox et Lynn’s Country Foods – deux sociétés pour lesquelles il agissait en tant que consultant, payé plus de 100 000 £ par an – par les normes interparties. Comité.

M. Paterson, 65 ans, a déclaré dans un communiqué qu’il souhaitait désormais une vie « en dehors du monde cruel de la politique », bien qu’il « reste un fonctionnaire ».

Il se dit « totalement innocent », déclarant : « J’ai agi à tout moment dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques.

« Moi, ma famille et mes proches savent la même chose. Je ne peux pas effacer mon nom dans le système actuel.

Fiona Bruce se rendra à Cardiff pour l’heure des questions de la semaine prochaine.