BBC QT : un panéliste fustige les dirigeants mondiaux à propos du sommet « absurde » de la COP26 – « Dégoûtant ! | Royaume-Uni | Nouvelles

Environ 25 000 délégués se sont rendus dans la plus grande ville d’Écosse pour discuter du changement climatique avec des dirigeants mondiaux, des membres de la famille royale et des experts du secteur des affaires. S’exprimant à l’heure des questions de la BBC, le chroniqueur du Telegraph, Tim Stanley, 39 ans, a déclaré qu’il était « dégoûtant » de voir des dirigeants voyager en jet et en pelotons de cortèges motorisés.

Il a déclaré: « C’est dégoûtant et la conférence aurait dû être aussi virtuelle que possible, les politiciens vont nous demander de faire des sacrifices très importants au cours des prochaines années, s’ils volent toujours pour une conférence sur le climat d’ailleurs au milieu de une pandémie, cela a l’air absolument épouvantable.

« S’ils essaient de nous persuader, nous les gens ordinaires, d’adapter nos modes de vie, de répondre à leurs ambitions, il est temps qu’ils commencent à le faire également. »

Un membre de l’auditoire de l’heure des questions à Eastleigh s’est joint à M. Stanley pour critiquer la manière dont les dirigeants mondiaux sont arrivés au sommet de la COP26 à Glasgow.

Ils ont déclaré: « Les politiciens qui assistent à cette conférence, ils volent du monde entier, le président américain a atterri dans Air Force One, il avait de nombreuses limousines pour l’emmener à la conférence elle-même, en quoi cela aide-t-il le changement climatique. »

Dans un échange séparé, un autre membre de l’auditoire a accusé des politiciens, dont Rishi Sunak, d’avoir utilisé le sommet de l’ONU sur le climat comme occasion de prendre des photos.

« L’un des problèmes que j’ai est que les politiciens qui font ces promesses ne sont soutenus par rien, ce sont de faibles promesses », a-t-il déclaré.

« Le problème que nous avons, c’est que beaucoup de dirigeants utilisent cela comme une opportunité de prendre des photos.

« La chancelière, par exemple, en apportant sa propre boîte verte.

« Il y a quelques semaines, avec sa box budget qui était d’une autre couleur, il réduisait la taxe sur les vols intérieurs.

Cependant, le chroniqueur du Telegraph a ajouté qu’il se sentait « positif » à propos de la COP26 car il espère que les engagements pour lutter contre le changement climatique pourront créer un élan à l’avenir.

Il a déclaré: « Je me sens assez positif à propos de la COP, ce qu’elle a fait, c’est proposer des délais et des objectifs, ce qui peut être un peu décevant, mais le fait est qu’ils poussent le monde dans une certaine direction, une fois que nous commençons à investir plus critique dans l’investissement privé et la technologie, cette direction prendra de l’ampleur. »

Stanley a poursuivi: « Donc, juste parce que l’objectif d’un pays n’est pas ambitieux, ou qu’il est loin, il est bien sûr important que ce soit mieux si c’était plus tôt, mais parce qu’ils ont fixé cet objectif, ils vont se développer vers cela, nous nous heurtons à deux problèmes, l’un est que le monde en développement ne voudra pas abandonner la croissance, dont le monde développé a profité, nous devons donc trouver un moyen de gérer cela. »

L’engagement exige que les pays mettent fin aux investissements dans les centrales électriques au charbon, augmentent l’énergie verte et suppriment progressivement l’énergie au charbon dans les grandes économies au cours des années 2030 et pour d’autres pays dans les années 2040.