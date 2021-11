BBC Question Time : les téléspectateurs applaudissent la blague de Nazir Afzal Les députés devraient conduire des poids lourds comme deuxième emploi | Politique | Nouvelles

Le programme de débat hebdomadaire était à Beckenham dans le quartier londonien de Bromley ce jeudi soir. L’animatrice Fiona Bruce a été rejointe par le ministre de l’Emploi Mims Davies, la députée travailliste Stella Creasy, le député du SNP Stephen Flynn, le professeur Jordan Peterson et l’ancien procureur de la Couronne pour le nord-ouest de l’Angleterre Nazir Afzal.

Le sujet des députés ayant un deuxième emploi a été mis sur la table par deux femmes présentes dans l’assistance à la fin du débat.

Une première femme a déclaré : « Je pense qu’il est important qu’elles passent une heure ou 100 heures sur un projet parallèle.

« Si vous représentez vraiment vos électeurs, si vous vous préparez vraiment à participer à un processus gouvernemental, cela devrait alors occuper toute votre temps. »

Un autre membre de l’auditoire a ajouté : « Je pense que la période précédant les élections est suffisamment longue pour que les députés ou les futurs députés mettent de l’ordre dans leurs finances avant d’entrer dans la maison.

« Un contrat de cinq ans à 82 000 £ par an plus les dépenses me semble un contrat assez stable. »

L’avocat Nazir Afzal a ensuite suggéré des emplois que les députés pourraient faire comme deuxième occupation qui ne le dérangerait pas.

L’ancien procureur de la Couronne a déclaré : » Cela ne me dérange pas qu’ils aient un deuxième emploi, tant qu’il s’agit d’empiler les étagères vides dans les supermarchés, les camions poids lourds ou de cueillir des fruits, car ils comprendraient alors les conséquences de leurs décisions. «

Le public a applaudi sa suggestion mais la BBC, sur Twitter, a écrit que M. Afzal ne faisait que plaisanter.

Claire Greener-Tobin a félicité M. Afzal pour sa proposition écrite : « Je vous salue @nazirafzal pour l’avoir appelé, car en fin de compte, la majorité de ces deuxièmes emplois ne profitent qu’à des personnes effectuant le travail de « consultation » 16 000 par mois alors que la plupart sont des politiciens de carrière. «

« Je ne pense pas qu’il plaisantait. Je pense qu’il a fait un point très valable », a tweeté Missy_Ports.

Le Dr Project Reality a ajouté un autre emploi à la liste en tweetant: « Ou peut-être qu’ils pourraient aider avec les postes vacants dans les abattoirs que George Eustice pense que les mères qui travaillent pourraient pourvoir? »

Gary Brindle est allé encore plus loin en disant que la proposition de Nazir Afzal était le « meilleur commentaire » de toute la soirée.