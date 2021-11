Le débat télévisé – qui sera diffusé à 22h35 sur BBC One – inclura le ministre de l’Emploi Mims Davies et la députée travailliste Stella Creasy. Il mettra également en vedette Jordan Peterson, l’ancien procureur en chef Nazir Afzal et le porte-parole du SNP, le député Stephen Flynn.

Réagissant au panel, @RoyPenny3 a commenté : « Des z-listers bien connus comme d’habitude ».

Pendant ce temps, @fooy64 a déclaré: «La situation actuelle nécessite un panneau stellaire.

« Ce n’est pas ça. Tellement décevant.

Et @robboluvsqpr a répondu : « La BBC reste l’une de mes chaînes préférées. Et je m’intéresse à la politique.

« Mais je dois admettre que j’ai abandonné ce programme. »

@captain_kremen a déclaré: «Je vois que le SNP est à nouveau activé. Je me prépare à peindre la moitié de mon visage en bleu de temps en temps, puis à crier « liberté !!! » »

Suivez ci-dessous pour les mises à jour en direct…