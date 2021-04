BBC sauvage après une enquête sur la sitcom lancée en tant que prise de contrôle «réveillée» | UK | Nouvelles

L’ancien professeur exécutif de la BBC, Tim Luckhurst, a lancé un déshabillage cinglant de la BBC alors que la colère montait à propos de l’organisation qui avait lancé une enquête sur le langage utilisé dans la sitcom des années 1970, Some Mothers Do ‘Ave’ Em. La sitcom a reçu une plainte concernant une insulte homophobe dans un épisode qui a conduit les producteurs à mettre un avertissement au début de l’émission. Le professeur a exprimé des inquiétudes que la BBC s’est éloignée de sa base d’auditeurs ces dernières années et a permis à une «génération réveillée» de prendre le contrôle de la société.

L’ancien cadre de la BBC a déclaré à talkRADIO: «Quand j’ai rejoint la BBC, on m’a demandé de me souvenir, même si je travaillais pour BBC Radio 4, que la plupart de mes auditeurs lisaient le Daily Mail, pas le Guardian.

«Et c’était un correctif très important et cela m’a fait réfléchir au type de sortie que mon public pourrait vouloir écouter et apprécier.»

Mais il a ajouté que sa génération a maintenant « été remplacée » par une « génération très réveillée qui n’est pas entièrement en contact avec la façon dont les autres membres de leur propre communauté pensent et ressentent les problèmes. »

Son attaque accablante contre l’organisation financée par les contribuables est allée plus loin en qualifiant la BBC de défendre les vues d’une «élite métropolitaine» dont les opinions sont «d’une très petite minorité».

Le professeur Luckhurst a ajouté que la BBC « doit être consciente du fait qu’il y a beaucoup, beaucoup de Britanniques intelligents et réfléchis qui ne partagent pas leurs points de vue.

« Des gens qui ont voté pour quitter l’Union européenne, des gens qui sont des conservateurs de la classe ouvrière, qui ne sont pas communs dans les quartiers métropolitains de Londres. »

L’universitaire a expliqué qu’en dépit de l’enquête menée par la BBC, « les opinions de l’élite métropolitaine sont celles d’une très petite minorité » qui ne sont pas reflétées dans l’ensemble de la Grande-Bretagne.

Il a conclu: «Ce sont peut-être des gens très intelligents, mais ils doivent certainement être plus étroitement en contact».

Le programme humoristique a été diffusé de 1973 jusqu’à sa troisième série en 1978, puis est revenu en 2016 pour une émission spéciale Sports Relief.

Le diffuseur a déjà provoqué l’indignation de certains téléspectateurs en donnant le même avertissement à d’autres comédies britanniques populaires, notamment Blackadder et The Royle Family.

Un épisode de La famille Royle a été giflé avec un avertissement car il mettait en vedette le personnage classique de Ricky Tomlinson, Jim Royle, regardant l’émission de bricolage Changing Rooms.

Il a appelé l’hôte Laurence Llewelyn-Bowen un «garçon de Nancy» – avec des termes désobligeants similaires également utilisés dans d’autres épisodes.