BBC Scotland news: Les fans sont furieux de la couverture du football par la BBC – Nicola Sturgeon intervient | Politique | Nouvelles

in

Avant le match crucial de vendredi, la BBC a consacré une grande quantité d’air au célèbre but de Paul Gascoigne lors de l’affrontement de l’Euro 1996 avec l’Écosse lorsque l’Auld Enemy a battu l’armée tartan 2-0. Le but de la légende du football était l’un des buts les plus célèbres de l’histoire du football anglais, ce qui a suscité une grande colère parmi les Écossais après leur défaite en 1996.

Mais Kenny MacAskill a déclaré que les Écossais en avaient « marre des mentions constantes » du moment et du succès du football anglais plus large lors de la couverture du match de vendredi par les principaux experts anglais, affirmant que cela était considéré comme un moyen de se moquer du football écossais.

Le député d’East Lothian, qui a quitté le SNP pour le parti Alba, a ajouté : « Les Écossais sont méprisés par la mention sans fin des commentateurs de l’Euro sur les gloires de 96 et le but de Gazza.

“Le besoin de voir le monde à travers une lentille écossaise est clair.

“Il est temps que le gouvernement écossais s’exprime plutôt que de rester sur la touche.

“Nous n’aurions pas besoin d’avoir tous les experts écossais, mais cela signifierait que les Écossais n’auraient pas à écouter les commentateurs faisant constamment référence à des choses comme l’objectif de Gazza.”

Dans le cadre de la stratégie, M. MacAskill a appelé à la création d’un conseil d’administration de la BBC en Écosse dans le but d’encourager le diffuseur à proposer des événements écossais individuels sur mesure pour des événements majeurs, notamment des matchs de football.

M. MacAskill a ajouté: “BBC Scotland devrait se retirer et couvrir tous les jeux séparément.

«Ils pourraient avoir un commentaire écossais avec un panel à Glasgow. Cela peut être international, avec des non-écossais.

LIRE LA SUITE: Plan Britcoin: Sunak devrait fournir 90 milliards de livres sterling au Brexit

Il a souligné : « Le gouvernement britannique s’est engagé à montrer l’importance des radiodiffuseurs britanniques dans le cadre d’une Grande-Bretagne mondiale plus forte.

« La radiodiffusion est une question réservée et un certain nombre de structures bien établies sont en place, telles que le comité consultatif pour l’Écosse, qui veille à ce que l’Ofcom, le régulateur indépendant des communications du Royaume-Uni qui réglemente la radiodiffusion au Royaume-Uni, prenne en compte les intérêts et les points de vue des personnes. vivant en Écosse.

La BBC a été approchée pour commentaires.