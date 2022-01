BBC secoue alors que l’ancien chef de NBC remplace Fran Unsworth au poste de directeur de l’information | Royaume-Uni | Des nouvelles

Mme Turness, 54 ans, a rejoint NBC News en 2013, devenant la première femme présidente d’une division d’information d’un réseau américain, et a ensuite été présidente de la branche mondiale du réseau. Entre 2004 et 2013, elle a été rédactrice en chef d’ITV News – la première femme à occuper ce rôle.

Elle touchera un salaire de 400 000 £, une augmentation d’environ 60 000 £ par rapport à Unsworth, et sa date de début sera confirmée en temps voulu, a déclaré la BBC.

Il y avait eu des spéculations selon lesquelles les adjoints d’Unsworth, Jonathan Munro, directeur adjoint de BBC News, et Jamie Angus, contrôleur principal de la production et de la mise en service de BBC News, étaient les favoris pour le rôle.

Cependant, le poste est allé à un candidat externe.

Mme Turness a déclaré: « Au Royaume-Uni et dans le monde, il n’y a jamais eu autant besoin de la puissante marque de journalisme impartial et fiable de la BBC.

« C’est un grand privilège d’être invité à diriger et à développer BBC News à une époque de croissance et d’innovation numériques accélérées, alors que son contenu atteint plus de consommateurs mondiaux sur plus de plates-formes que jamais auparavant. »

Le directeur général de la BBC, Tim Davie, a déclaré : « Je suis ravi que Deborah Turness rejoigne la BBC en tant que PDG de BBC News and Current Affairs.