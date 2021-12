Boris Johnson, 57 ans, a été soumis à une pression énorme de la part des spectateurs de l’émission phare de la BBC sur l’actualité, l’heure des questions. La grillade intervient après que M. Johnson a traversé une semaine difficile en tant que Premier ministre en boitant.

M. Johnson a même subi un revers dans les sondages d’opinion après que des informations sur le personnel de Downing Street qui ont organisé des fêtes l’année dernière ont plongé le numéro 10 dans le chaos de Noël.

Mais dans les premières minutes de l’épisode de l’heure des questions d’hier soir, Victoria Devison a expliqué comment les familles « endeuillées » avaient perdu confiance en M. Johnson.

Mme Devison, qui a perdu son mari au début de la pandémie, a demandé au panel : « Le public a-t-il perdu toute confiance dans la capacité du gouvernement à dire la vérité ?

Cependant, avant que le panel ne puisse répondre, l’animatrice de la BBC, Fiona Bruce, 57 ans, lui a renvoyé la question de Mme Devison.

Elle a demandé : « Eh bien, avez-vous perdu confiance, Victoria ? »

Le spectateur a répondu : « Eh bien, j’ai perdu mon mari à cause de Covid et je sais que les familles endeuillées ont perdu confiance en Boris Johnson depuis longtemps.

« Il a promis de nous rencontrer, de parler et d’apprendre des leçons et il lui a fallu un an et demi pour nous rencontrer. »

M. Devison, qui a parlé avec émotion de sa perte, a poursuivi: « Il a également dit qu’il nommerait le président de l’enquête Covid avant Noël et il ne l’a pas fait. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle pensait des soirées signalées à Downing Street, elle a ajouté: « La plupart des gens disent qu’ils ne savent pas quoi dire lorsqu’ils sont interviewés.

« La colère, la tristesse, ça ramène tout ça, tu sais ?

« Mon mari est décédé au début du virus lorsque Boris Johnson plaisantait sur le fait de se laver les mains pour un joyeux anniversaire et [Chris] Whitty disait qu’il n’y avait que les malades et les personnes âgées ce jour-là, et mon mari avait 59 ans et il était en forme et en bonne santé.

« Cela ramène tout et les familles endeuillées sont dévastées par tout cela et pensent que Boris Johnson devrait partir. »

Des données récentes du gouvernement britannique montrent que 146 135 personnes sont décédées dans les 28 jours après avoir été testées positives au COVID-19.

Mme Bruce a été rejointe à Hendon par la ministre adjointe conservatrice Rachel Maclean, 56 ans, la présidente du parti travailliste Anneliese Dodds, 43 ans, l’entrepreneur Stephen Bartlett, 29 ans, la star de Bridgerton Adjoa Andoh, 58 ans, et l’ancien ministre conservateur Michael Portillo, 68 ans.

L’heure des questions reviendra à Stoke-on-Trent la semaine prochaine et sera télévisée sur BBC One à 22h35 jeudi prochain.