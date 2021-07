BBC Weather: avertissement météorologique émis alors que la canicule fait monter les températures | Météo | Nouvelles

in

S’adressant à BBC Breakfast, le présentateur météo Tomasz Schafernaker a averti que les températures continueront de monter en flèche au cours du week-end alors que le Royaume-Uni est en proie à une vague de chaleur torride qui devrait se poursuivre la semaine prochaine. Il a expliqué comment une période de haute pression qui a dérivé des Açores dans l’Atlantique fait monter la température en flèche, entraînant des niveaux élevés d’UV et des avertissements météorologiques émis à travers le Royaume-Uni. Le temps contraste fortement avec les inondations dévastatrices qui se déroulent actuellement en Europe occidentale en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas.

Le présentateur météo a déclaré : « Nous n’avons pas eu de période de beau temps soutenue depuis un petit moment, mais c’est maintenant à nous.

« C’est grâce aux hautes pressions qui ont dérivé des Açores, les hautes pressions signifient que l’air s’enfonce.

“Beaucoup de soleil en route pour de nombreuses régions du Royaume-Uni aujourd’hui.”

Samedi, les températures maximales seront de 30 degrés à Hull, 30 à Gloucester, 28 à Londres, 29 à Cardiff et 24 à Plymouth.

Mais le présentateur de la BBC a averti les Britanniques des niveaux d’UV très élevés samedi et tout au long du week-end, le sud de l’Angleterre signalant des taux d’UV “très élevés”, car il est conseillé aux Britanniques de se protéger.

Il a ajouté: «Beaucoup de soleil le soir, une nuit douce.

« Cette nuit à venir et demain, il fera aussi assez chaud.

“Les températures de la ville seront d’environ 15/16 degrés, je ne serais pas surpris si c’est encore plus élevé que cela.”

Dimanche verra des sommets de 31 degrés à Londres, 29 à Cardiff, 29 à Birmingham, 25 à Hull et 20 à Édimbourg.

Les températures devraient baisser légèrement la semaine prochaine à mesure que des plaques de nuages ​​arrivent, mais resteront entre le bas et le milieu de la vingtaine pour une grande partie du Royaume-Uni.

L’Écosse verra la majeure partie des nuages ​​​​jusqu’à la semaine prochaine, car le soleil sera interrompu par des nuages ​​épars.

Mais Cardiff pourrait voir les températures rester élevées à environ 28 degrés lundi et rester dans la vingtaine tout au long de la semaine.