BBC Weather : avertissements rouges émis en Europe comme des « tempêtes violentes » pour frapper l’Italie et la Grèce | Météo | Nouvelles

La prévisionniste météo de la BBC, Alina Jenkins, a noté que l’Italie et la Grèce connaîtront certaines des conditions météorologiques les plus turbulentes. Les deux pays ont reçu des avertissements orange et rouge en raison de tempêtes. Mme Jenkins suggère que les orages et les fortes pluies pourraient devenir “violents”.

Ailleurs en Europe, les choses restent relativement sèches avec quelques averses.

Mme Jenkins a déclaré: “Nous avons eu des avertissements orange et rouge pour les orages pour l’Italie et la Grèce ce week-end.

“Tout est lié à cette touffe de nuages ​​qui a apporté des pluies torrentielles et des rafales de vent dans la moitié sud de l’Italie.

“Ce risque est désormais transféré à la Grèce alors que nous nous dirigeons vers dimanche.

À NE PAS MANQUER : prévisions météorologiques chaudes au Royaume-Uni : 29 C torride à ROAST Britain en JOURS

“Nous pourrions voir des tempêtes violentes de ce système.”

Le prévisionniste a noté que les températures dans le sud-est de l’Europe se situeront autour des 20 et 30 basses.

Nicosie pourrait voir les températures les plus chaudes avec 34C et Istanbul la plus basse à 26C.

De l’autre côté de l’Europe en Espagne, il y aura également des températures dans les 20 degrés.

« Il y aura également des épidémies de pluie venant de l’ouest.

« Il fera également plus frais et plus humide en Scandinavie également. »