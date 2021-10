BBC Weather: De fortes pluies et des «ponts en danger» alors que des vents de 60 mph s’apprêtent à briser le Royaume-Uni | Météo | Nouvelles

in

S’adressant à BBC Breakfast samedi, le présentateur météo Matt Taylor a averti que le Royaume-Uni allait connaître l’un des week-ends les plus humides et les plus venteux depuis des mois alors que l’ouragan Sam, qui traverse actuellement l’océan Atlantique au large des États-Unis, envoie un temps chaotique vers la Grande-Bretagne .

Il a expliqué aux téléspectateurs que samedi serait le “plus humide” des deux jours et a averti les Britanniques de se préparer à ce que des vents forts se développent vers le sud-est de l’Angleterre.

Mais le présentateur a souligné que dimanche semble sec et plus lumineux pour beaucoup.

Le prévisionniste a toutefois averti que l’extrême nord de l’Écosse connaîtra des rafales de vent dommageables dimanche.

M. Taylor a déclaré: “Deux systèmes météorologiques entrent en jeu ici pour produire beaucoup de pluie autour.

“Le plus fort des vents sur le bord est de cette zone de basse pression.”

Il a ajouté qu’il pleuvait déjà dans les zones périphériques ouest avec des pluies torrentielles et orageuses qui devraient être ramenées à l’intérieur des terres.

Le présentateur a ajouté comment ce front météorologique humide et orageux se déplacera vers le nord et l’est tout au long de samedi, car une grande partie du Royaume-Uni devrait être recouverte.

Il a déclaré: «C’est un début sec et brillant pour beaucoup en Écosse.

“Bon pour l’est de l’Angleterre, un peu cool.”

Mais il a averti les Britanniques de profiter au maximum de la matinée car les nuages ​​s’accumuleront pour les zones qui ne devraient pas être fouettées par la pluie.

Samedi verra des sommets de 16C à Londres, 15C à Norwich, 15C à Plymouth, 14C à Hull, 13C à Newcastle et 13C à Aberdeen.

Alors que les vents violents verront les coups de vent atteindre une vitesse étonnante de 60 mph sur la côte du Kent, tandis que le littoral d’East Anglia sera battu par des vents de 47 mph.

M. Taylor a averti que ces vents pourraient même endommager les ponts et affecteraient les services de ferry en raison de leur force.

Malgré les prévisions mornes, le présentateur a souligné qu’une grande partie du vent violent et de la pluie s’éclairciront pour la plupart de l’Angleterre et du Pays de Galles à l’arrivée de dimanche matin.

Mais des vents violents persisteront dans les régions les plus au nord de l’Écosse, car des rafales devraient souffler à une vitesse étonnante de 70 mph.

Dimanche verra des sommets de 16C à Londres, 16C à Norwich, 16C à Hull, 14C à Belfast et 13C à Glasgow.