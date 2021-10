BBC Weather : De fortes pluies et des rafales de 70 mph « Pourraient causer des dégâts ! | Météo | Nouvelles

10/03/2021 à 9h01 CEST La journée du dimanche 3 octobre est marquée par le grand duel que composent Jürgen Klopp et Pep Guardiola: Liverpool et Manchester City, les deux derniers champions de Premier League, s’affronter pour la tête de la Premier League avant la deuxième pause de l’équipe nationale. Les rouges ne battent pas les […] More