BBC Weather : « De puissantes averses » s’abattent sur la Grande-Bretagne avant la grêle, le tonnerre et la foudre | Météo | Nouvelles

Helen Willetts a déclaré à BBC News que des averses puissantes et lentes se déplaceraient dimanche à travers le Royaume-Uni. Le météorologue de la BBC Weather a déclaré que certaines parties de la Grande-Bretagne verront des averses torrentielles alors que les averses gronderont tout au long de la journée.

Mme Willetts a déclaré: “Il semble que les averses les plus puissantes de la journée de dimanche se trouvent dans les parties sud et est du Royaume-Uni.

“Les averses seront lentes, avec à nouveau de la grêle, du tonnerre et des éclairs.

« Ce sera une averse torrentielle, nous devons donc les surveiller.

“Les températures seront généralement inférieures d’un degré samedi en raison de cette brise du nord.

“Bien que ce soit une brise assez légère dans les régions du sud.

“Ces averses continueront de gronder ce soir, mais elles commencent à s’estomper et ce sera un départ plus frais pour tous et nous remarquerons cette différence lundi matin.”

Les prévisions à long terme de BBC Weather pour la première semaine d’août indiquent une présence continue de dépression en Europe.

Les prévisions indiquaient: “La vaste zone de basse pression en place sur le nord de l’Europe devrait persister au moins pendant la première moitié d’août alors que la haute pression s’accumule dans l’Atlantique et la Russie centrale.

La prévision continuait : “Alors que les fronts météorologiques se déplacent de l’ouest ou du nord-ouest, nous pouvons avoir une brève crête anticyclonique, mais cela ne devrait pas durer plus d’une journée.

“C’est grâce au contraste de température plus marqué que nous prévoyons se développer en Europe, avec un air plus frais dans le nord-ouest et plus chaud dans le sud-est.

“Ces contrastes de température contribuent à renforcer le courant-jet, un ruban d’air se déplaçant rapidement dans la haute atmosphère.

“Ceci, à son tour, entraîne les systèmes météorologiques de surface et les fait nous traverser plus rapidement.”