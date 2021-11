BBC Weather: des vents de 80 mph pour déclencher le chaos des voyages du week-end alors que le Royaume-Uni se prépare à de «vrais dommages» | Météo | Nouvelles

Le Royaume-Uni se prépare à une attaque de vents violents, alors que des rafales allant jusqu’à 80 mph frappent le pays. Les dernières prévisions météorologiques de la BBC ont montré que des vents de 60 mph à 70 mph arriveront plus tard dans la journée, tandis que le Met Office a averti que les vents pourraient atteindre 80 mph dans les endroits exposés du nord de l’Écosse. Le météorologue de la BBC Matt Taylor a émis un avertissement concernant les personnes assistant aux feux d’artifice ce soir.

Il a dit : « Si vous allez à un feu d’artifice ce soir, ce sera une soirée venteuse.

« Des vents forts continueront de se lever dans certaines parties de l’Écosse, et il y aura également de fortes averses. »

Le Met Office a déjà émis des avertissements de temps violent pour des vents forts jusqu’en fin d’après-midi dimanche.

Il a déclaré: « Le renforcement des vents d’ouest à nord-ouest apportera des rafales de 60 à 70 mph, peut-être localement 80 mph, dans des endroits exposés du nord de l’Écosse.

«Ces vents ont initialement traversé les îles occidentales et le nord-ouest de l’Écosse continentale samedi soir, se propageant au nord-est du continent et aux Orcades pendant la nuit et dimanche matin.

« En combinaison avec les hautes marées de printemps, cela devrait entraîner de grosses vagues autour des côtes. Les vents faibliront progressivement jusqu’à dimanche après-midi. »

À L’ARRIVÉE : Prévision de temps froid : -6C de gel polaire et de fortes chutes de neige

S’adressant à BBC Breakfast, le présentateur météo a noté que ce week-end, « nous allons voir un peu de pluie autour ».

M. Taylor a poursuivi: « Il va devenir de plus en plus venteux, surtout plus tard aujourd’hui et ce soir.

« Nous avons une zone de basse pression venant du nord, apportant des vents qui se renforcent tout au long de la journée.

« Les régions les plus humides ce matin seront certaines parties de l’Écosse et de l’Irlande du Nord, en particulier là où vous êtes exposé à ces vents d’ouest.

Il a ajouté: « Cela pourrait perturber les voyages, peut-être aussi un peu de dégâts.

« En dehors de cela, il y a beaucoup plus de luminosité dimanche. Le sud de l’Écosse, l’Irlande du Nord et la moitié est de l’Angleterre verront un peu de soleil.

« Il fera un peu plus frais demain étant donné que les vents sont passés au nord-ouest. »

M. Taylor a déclaré que la semaine prochaine « ne sera pas une mauvaise semaine dans l’ensemble, avec des températures proches de la moyenne pour cette période de l’année ».

Le météorologue a prédit « d’autres pluies tomberont sur l’Ecosse et l’Irlande du Nord, mais il ne fait pas trop froid pour beaucoup ».

Le Met Office a rapporté que la température la plus basse enregistrée vendredi était de -4,9 °C à Benson, tandis que la plus élevée était de 14,1 °C à Durham.

Ils ont également averti que les restes de la tempête tropicale Wanda se dirigeraient vers le Royaume-Uni

Le Met Office a tweeté: « Cela provoquera la formation d’une vague le long des fronts météorologiques d’ici mardi et signifie qu’il y a une certaine incertitude dans les détails pour la semaine prochaine. »