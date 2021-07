BBC Weather: La canicule se poursuit alors que le Royaume-Uni atteint 31 ° C pour la deuxième journée consécutive | Météo | Nouvelles

in

S’adressant à BBC Breakfast, le présentateur météo Tomasz Schafernaker a averti que les températures devraient rester élevées dans une grande partie du Royaume-Uni alors que le pays est en proie à un autre jour de canicule. Il a expliqué comment une zone de haute pression entraîne des températures étouffantes, ce qui s’est propagé jusqu’au sud du Royaume-Uni pendant la nuit. Il a mis en garde contre les soirées chaudes et les nuits plus inconfortables à venir alors que les Britanniques affluent pour profiter du soleil avant la Journée de la liberté le lundi 19 juillet.

M. Schafernaker a déclaré: «Nous atteindrons probablement à nouveau 31 ° C aujourd’hui dans le sud-est du pays, ce sera donc Londres qui bénéficiera du temps chaud et ensoleillé.

« Pas forcément plus chaud [than Saturday] mais il va rester aussi chaud jusqu’à aujourd’hui.

“Et bien sûr, les niveaux d’UV seront également très élevés.”

Il a ajouté: “Il y a une haute pression qui nous apporte un ciel dégagé à travers le Royaume-Uni, donc beaucoup de soleil.”

Dimanche verra des sommets de 30 degrés à Londres, 29 à Cardiff, 29 à Birmingham, 27 à Norwich, 25 à Hull et 20 à Édimbourg.

Il a expliqué comment l’Angleterre et le Pays de Galles connaîtront le temps le plus chaud dimanche par rapport à samedi, qui a vu certaines parties de l’Irlande du Nord monter en flèche à 31 °C.

Le présentateur de la BBC a déclaré : « La chaleur est poussée par la brise un peu plus au sud

“Donc une journée chaude et une soirée chaude et une nuit assez douce en route pour l’Angleterre et le Pays de Galles.

“Avec les hautes pressions, tout dépend d’où vient le vent – parfois cela peut faire la différence d’environ cinq degrés.”

Lundi, les températures maximales seront de 28 degrés à Birmingham, 28 à Cardiff, 27 à Londres, 26 à Liverpool, 24 à Édimbourg et 22 à Newcastle.

Alors que mardi verra des températures plus élevées alors que la vague de chaleur continue de frapper le Royaume-Uni.

Mardi verra des sommets de 29 degrés à Cardiff, 28 à Birmingham, 27 à Londres, 26 à Liverpool et 25 à Glasgow.