BBC Weather: la chaleur de 24 ° C fera grésiller le Royaume-Uni avant que l’air européen brûlant ne soit expulsé de la nation | Météo | Nouvelles

La prévisionniste Sarah Keith-Lucas a déclaré à BBC Breakfast que la semaine à venir sera un “sac mélangé” car des averses isolées frapperont certaines parties du centre et de l’est du Royaume-Uni, mais les températures pourraient rester au milieu des années 20. Elle a ajouté que la semaine prochaine sera relativement sèche et chaude, affirmant que le temps ne gâcherait probablement aucun plan. Cependant, les nuits humides dans le sud-est doivent rester alors que l’air chaud européen se déplace vers le nord, ce qui a provoqué le chaos sur le continent, mais des vents plus froids du nord calmeront les choses vers le milieu de la semaine prochaine car ils en éloigneront la majeure partie du continent britannique. .

Dans certaines parties de l’Europe, comme en Grèce et en Italie, des températures élevées de 40 ° C ont été enregistrées avec des incendies de forêt faisant rage dans tous les pays.

La Sicile a peut-être également enregistré la température la plus élevée d’Europe jamais enregistrée la semaine dernière à 48,8 °C, battant les 48 °C précédents enregistrés à Athènes en 1977.

Mais alors que ces températures sont transportées vers le nord vers le sud du Royaume-Uni, l’air plus frais du nord le repoussera alors qu’il “se déverse” à travers le pays.

S’exprimant sur BBC Breakfast, Mme Keith-Lucas a déclaré à l’émission: «Nous avons vraiment un temps mitigé pendant tout le week-end.

«Certains d’entre nous continuent à voir ces poches de soleil, mais pour d’autres régions, il y a un peu de pluie qui vient de l’ouest, donc un vrai mélange de temps tout au long du week-end.

«Nous avons déjà eu une partie de cette pluie dans certaines parties de l’Écosse, une averse ici, puis nous avons cette plus grande zone de nuages ​​qui vient de l’Atlantique.

« Maintenant, c’est une zone de basse pression qui n’est pas particulièrement active, pas particulièrement rapide.

“Il suffit de se frayer un chemin progressivement depuis l’ouest pour que les nuages ​​s’épaississent dans certaines parties de l’Angleterre et du Pays de Galles.”

Le prévisionniste a déclaré que les nuages ​​apporteront de la pluie dans certaines régions du Royaume-Uni, mais qu’ils se dissiperont bientôt.

Elle a ajouté : « Quelques pluies inégales pour le Pays de Galles au cours de la [Saturday] matin et aussi pour l’Ecosse, ces averses assez fortes se poursuivent, mais elles auront tendance à s’atténuer plus tard dans l’après-midi.

«Donc, un peu de soleil à travers la ceinture centrale plus tard cet après-midi, s’assombrissant sur l’Irlande du Nord et le nord de l’Angleterre avec un peu de pluie venant du sud plus tard.

«C’est un peu de pluie inégale qui s’attarde peut-être pour le nord du Pays de Galles et le nord des Midlands en direction du Lincolnshire également.

«Mais au sud de cela, la plupart des endroits semblent secs, le meilleur du soleil vers l’extrême sud-est où les températures atteindront environ 23 ou 24 ° C, mais la plupart d’entre nous sont généralement d’environ 16 à 20 ° C.

« Pas mal de nuages ​​là-bas toute la journée. »

Mme Keith-Lucas a ensuite examiné la semaine à venir et comment le temps restait encore un mélange de pluie et de soleil dans certaines régions.

Elle a poursuivi : « Dans le [Saturday] le soir et la nuit, quelques pluies se poursuivant sur l’Irlande du Nord, des parties du nord de l’Angleterre peut-être jusqu’au sud de l’Écosse d’ici la fin de la nuit.

«Mais quelques averses également dans certaines parties du pays de Galles.

“Encore assez doux et humide dans le sud-est, 14 ou 15 ° C pendant la nuit, mais nous sommes susceptibles de voir ces températures chuter à des chiffres uniques dans le nord de l’Angleterre et de l’Écosse également.

“[Sunday] cette zone de basse pression est toujours avec nous et se dirige lentement vers l’est, donc il y a beaucoup de fronts météorologiques.

“Maintenant, ils produiront des épidémies de pluie, initialement pour certaines parties de l’Irlande du Nord et du nord de l’Angleterre… d’autres averses dans le nord de l’Écosse.

«Il va parfois faire assez venteux ici et une petite pluie légère et inégale et de la bruine sur le Pays de Galles et le sud-ouest aussi.

«Beaucoup de sud-est ont une autre journée sèche avec un peu de soleil avec 23C, peut-être 24C, mais les choses deviennent un peu plus fraîches, donc généralement les adolescents moyens à élevés.

“Donc, bien que les choses soient très, très chaudes plus au sud à travers l’Europe, en particulier pour l’Espagne pendant le week-end.”

Mme Keith-Lucas a poursuivi: «Pour nous ici au Royaume-Uni, cet air plus frais commence à fonctionner du nord-ouest, donc d’ici lundi, cet air plus frais se répandra à travers le Royaume-Uni.

“Beaucoup de nuages ​​autour, un peu de soleil, une ou deux averses isolées et des températures lundi pas aussi chaudes que le week-end, donc entre environ 15 ° C et peut-être 20 ° C lundi.”

Mme Keith-Lucas a ajouté que les plans pour la semaine à venir ne seraient pas perturbés par les conditions météorologiques, car la majorité du Royaume-Uni connaîtra des températures sèches et chaudes.