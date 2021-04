BBC Weather: La Grande-Bretagne se prépare à une explosion dans l’Arctique le lundi de Pâques alors que les températures chutent | Météo | Nouvelles

Le prévisionniste de la BBC, Stav Danaos, a mis en garde contre un temps très hivernal pour le lundi de Pâques. Il a noté qu’un nouveau front météorologique se déplacera vers le sud à travers le Royaume-Uni à partir de l’Arctique. Cela forcera les températures à chuter considérablement et entraînera des averses hivernales, de la grêle et de la neige dans certaines régions du Royaume-Uni.

M. Danaos a déclaré: « Les hautes pressions apportent le temps beau et calme pour aujourd’hui.

«Mais il se retire dans l’Atlantique, ce qui permet à ce front froid de se déplacer vers le sud dans le pays.

«C’est là que nous allons voir un changement marqué dans la météo de ce soir à demain.

«Cela amène le nuage plus épais au nord de l’Écosse plus tard dans la journée avec des flambées de pluie et du vent également.

« Il y aura un peu de nuages ​​au début pour le sud-est de l’Angleterre et un peu de brouillard et de brouillard autour.

«Sinon, ce sera une belle journée aujourd’hui avec un peu de soleil à certains endroits après ce début frais.

« Nous pouvions voir 15 ou 16 degrés dans l’après-midi, donc nous nous sentions beaucoup plus chauds que ces derniers jours. »

Le prévisionniste météorologique de la BBC a averti après dimanche que le temps à travers le Royaume-Uni deviendrait considérablement plus froid.

«Il y aura un peu de soleil autour et des nuages ​​tôt dans le sud, puis un dégagement.

«Mais il y aura beaucoup d’averses hivernales, de la grêle et du grésil et de la neige.

« Principalement dans les zones côtières, mais quelques-uns apparaîtront à Londres. »