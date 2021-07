BBC Weather: la vague de chaleur au Royaume-Uni se terminera brusquement alors que la chaleur torride de l’Europe monte en flèche à 38 ° C | Météo | Nouvelles

in

Les dernières prévisions météorologiques de la BBC ont déclaré que la vague de chaleur étouffante de 30 ° C au Royaume-Uni ce week-end serait brusquement interrompue d’ici lundi. Le météorologue de la BBC Weather, Tomasz Schafernaker, a noté que “les températures à Londres atteindront les 30 °C dimanche, mais qu’après cela, elles se refroidiront”. M. Schafernaker a également déclaré qu'”il y a de bonnes nouvelles pour la région d’Europe occidentale frappée par les inondations”.

Au moins 120 personnes sont mortes et des centaines d’autres en Europe occidentale sont toujours portées disparues après certaines des pires inondations depuis des décennies.

Des précipitations record ont fait déborder les rivières, alors que les inondations ont ravagé la région.

La chancelière allemande Angela Merkel a appelé à une nouvelle bataille contre le changement climatique à la suite de la catastrophe.

Au moins 20 personnes sont mortes en Belgique, où le Premier ministre Alexander De Croo a déclaré le 20 juillet jour de deuil national.

JUST IN : Inondations en Allemagne : Pourquoi les inondations en Europe sont-elles si graves ?

Le présentateur de BBC Weather a déclaré aux téléspectateurs: “La tempête s’éloigne maintenant vers l’est et le sud et retire sa pluie de la région.

« Les choses semblent donc plus sèches pour cette partie du monde.

“Bien qu’il semble que nous puissions voir des pluies torrentielles désagréables dans d’autres parties de l’Europe, de la région alpine à l’est.

“Le sud-est de l’Europe s’annonce chaud et ensoleillé, certainement à travers la Turquie, la Bulgarie et la Roumanie.

Il a poursuivi: “Donc juste une brève augmentation de la chaleur pour le Royaume-Uni. Les températures dimanche seront de 38C à Madrid, 31C à Athènes et 29C à Rome.”

Les prévisionnistes prédisent que dimanche sera le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent au Royaume-Uni, battant le plus haut de 28,6 ° C le mois dernier.

Public Health England (PHE) a émis une alerte d’avertissement de chaleur et de santé, exhortant le public à prendre des mesures pour rester au frais et soutenir ceux qui peuvent être à risque par temps chaud.

Les zones où les températures correspondent à la définition d’une vague de chaleur du Met Office comprennent des parties du sud-ouest de l’Angleterre, du sud du Pays de Galles, des parties des Midlands et du Yorkshire.