BBC Weather: le gel de l’Arctique frappera le Royaume-Uni le lundi de Pâques avec jusqu’à 15 cm de neige attendus | Météo | Nouvelles

Une explosion brutale dans l’Arctique balayera une grande partie du Royaume-Uni le lundi de Pâques, selon les dernières prévisions météorologiques de la BBC. La météorologue de la BBC Sarah Keith-Lucas a averti que jusqu’à 15 cm de neige pourraient recouvrir certaines parties du pays. Ce début hivernal d’avril survient alors que la Grande-Bretagne a connu une mini-vague de chaleur plus tôt dans la semaine.

Mme Keith-Lucas a déclaré aux téléspectateurs de BBC Breakfast: « Nous avons du très beau temps pour beaucoup d’entre nous tout au long de la journée d’aujourd’hui et en fait pour demain également.

« Mais si vous n’êtes pas fan des averses de froid et de neige, vous voudrez peut-être détourner le regard à mi-chemin de cette prévision!

«Pour l’ici et maintenant, il y a du soleil autour.

« Pas partout – il y aura plus de nuages ​​dans certaines parties du centre et de l’est de l’Angleterre.

« Donc, si vous avez le nuage, vous vous sentirez un peu plus frais pour des gens comme East Anglia et le sud-ouest de l’Angleterre. »

JUST IN: Prévisions météo au Royaume-Uni: la Grande-Bretagne se prépare à un blitz de neige de 48 heures

Elle a poursuivi: «Mais pour le reste d’entre nous, il y a beaucoup de ciel bleu aujourd’hui, avec des températures autour de 11 ° C à 13 ° C pour beaucoup d’entre nous et même jusqu’à 16 ° C pour l’est de l’Écosse!

«Ce sera une nuit froide car nous avons un ciel dégagé. Si vous avez des projets de jardinage pour le week-end de Pâques, nous nous attendons à des nuits glaciales ce soir et demain soir également.

«Le dimanche de Pâques, la haute pression se déplace vers le sud, ce qui modifiera légèrement notre météo.

«Les températures dans le sud seront agréables de 14 ° C à 15 ° C, mais les choses deviennent plus froides et plus sinueuses du nord. Et c’est un signe de ce qui est à venir.

Mme Keith-Lucas a ajouté: «Les vents à travers le pays seront d’environ 40 mph, mais ils pourraient atteindre environ 60 mph en Écosse.

«Ainsi, même si les températures sur votre thermomètre pourraient lire entre 3 ° C et 8 ° C le lundi de Pâques, lorsque vous ajoutez ce refroidissement éolien, avec le grésil et la neige, vous vous sentirez sous zéro. Donc, une sensation hivernale définie par rapport à la météo de lundi.»

Le présentateur météo de la BBC a déclaré qu’après ce « bref demi-tour » de la météo, les choses vont « se réchauffer un peu le week-end prochain ».

Le Met Office a déclaré que les conditions seraient douces pendant la majeure partie du week-end, avec des sommets de 14 ° C (57 ° F) dimanche.

Les températures pourraient apporter de la neige lundi, suscitant des inquiétudes quant au fait que le froid arctique pourrait inciter les gens à se rencontrer à l’intérieur, ce qui est toujours interdit en vertu des restrictions relatives aux coronavirus.

Plus tôt cette semaine, certaines régions du Royaume-Uni ont connu leurs températures de mars les plus chaudes depuis le début des enregistrements, selon le Met Office.

Bude, à Cornwall, a enregistré sa température la plus élevée pour un jour de mars, à 23,4 ° C.