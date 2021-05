BBC Weather: les Britanniques vont cuire dans une chaleur de 24 ° C pendant les jours fériés – température «la plus élevée» cette année | Météo | Nouvelles

La présentatrice météo du petit-déjeuner de la BBC, Carol Kirkwood, a déclaré que les Britanniques cuisineraient sous un soleil étouffant de 24 ° C ce jour férié, le Royaume-Uni devant certains de ses jours les plus chauds de l’année. Londres connaîtra des températures maximales de 24 degrés tandis que le reste du pays devrait s’attarder dans les années vingt. Des nuits chaudes pour la plupart alors que nous nous dirigeons vers mardi, ce qui apportera une température torride de 25 ° C à Liverpool, ce qui en fera la journée la plus chaude de 2021. Les températures resteront élevées, ensoleillées et sèches tout le reste de la semaine.

Mme Kirkwood a déclaré aux téléspectateurs que le Bank Holiday lundi verra “de légères brises du sud” mais que nous traversons la journée, tous les nuages ​​que nous avons actuellement à travers le centre et l’est de l’Angleterre “brûleront vers le littoral de la mer du Nord”.

Elle a ajouté: «À l’intérieur des terres au cours de la journée, nous verrons un peu plus de nuages ​​de beau temps se développer.

“Rendre le soleil brumeux parfois mais pas plus que ça.”

Mais elle a averti que les niveaux d’UV sont très élevés dans le sud pendant les jours fériés.

Les températures seront étouffantes de 24 degrés à Londres, 23 à Birmingham, 23 à Liverpool, 22 à Glasgow et 21 à Norwich lundi.

Kirkwood a souligné: «S’il dépasse 24,5, cela en fera la journée la plus chaude de cette année à ce jour.

“Il fera plus frais le long de la côte de la mer du Nord où nous nous accrocherons à ce nuage bas.”

Dans la perspective de mardi, le présentateur a déclaré: «Ce soir et cette nuit, nous voyons un retour à tous ces nuages ​​bas, brouillard et brouillard venant de la mer du Nord.»

Elle a expliqué: «Nous nous attendons à ce que ce soit la journée la plus chaude de l’année à ce jour.

“Pour la plupart, ce sera une journée sèche, une journée ensoleillée.”

Kirkwood a conclu: “Alors que nous nous dirigeons vers mercredi, encore beaucoup de temps sec, encore beaucoup de soleil, une chance que des averses arrivent du sud-ouest.”

Mercredi verra des sommets de 26 à Londres, 25 à Liverpool, 24 à Cardiff, 22 à Glasgow, 17 à Newcastle et 16 à Aberdeen.