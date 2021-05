BBC Weather: Les Britanniques vont se baigner dans des températures en flèche avant que les conditions ne se dégradent | Météo | Nouvelles

La flambée des températures plongera les Britanniques dans une chaleur de près de 20 degrés plus tard dimanche alors que la météo continentale balaiera le Royaume-Uni. Il sera doux dans une grande partie du Royaume-Uni tout au long de dimanche, mais la pluie tombera en Irlande du Nord et dans l’ouest de l’Écosse. Des averses arriveront pour le reste du Royaume-Uni lundi matin et se poursuivront la semaine prochaine avec la baisse des températures, mais aucune gelée n’est prévue.

La présentatrice de BBC Weather, Susan Powell, a déclaré à BBC Breakfast à quel point il faisait “vraiment doux dans l’est de l’Angleterre pendant la nuit” mais qu’il “va être assez détrempé pour beaucoup d’entre nous tout au long de la semaine”, mais elle a ajouté que ce sera “beaucoup plus doux qu’il ne l’a été en ces dernières semaines ».

Elle a déclaré: «Au cours de la semaine à venir, ce sera plus doux, mais il y aura également des averses, certaines des douches seront également assez percutantes.

«À l’est du Royaume-Uni, nous avons aspiré de l’air très chaud de tout le continent, d’où la nuit douce.

“Et il sera très chaud ici tout au long de cet après-midi.”

Le présentateur météo a ajouté que l’ensemble du Royaume-Uni était “passé dans un air plus doux pour dimanche”.

Elle a déclaré ce matin que dans les régions de l’est il y avait eu “quelques averses plus fortes en ce moment qui se sont écrasées dans les comtés du sud”, mais a souligné “qu’elles devraient se dégager”.

Powell a ajouté: “L’Angleterre et le Pays de Galles sèchent pendant une grande partie de la journée, mais nous prévoyons peut-être des averses orageuses du sud de nouveau tout au long de l’après-midi.

«L’Écosse et l’Irlande du Nord plus près du centre, la zone de basse pression aura des rafales de vent tout au long de la journée.»

Du dimanche soir au lundi matin, des averses arriveront pour les comtés du sud et de l’est de l’Angleterre et les températures baissent légèrement après un dimanche doux.

Lundi sera pluvieux «tout au long de la journée» et nous «prévoyons des averses assez fortes à travers l’Écosse et l’Irlande».

Plus tard lundi après-midi, les températures tomberont à 18 douces à Norwich, 17 à Liverpool, 16 à Londres, 16 à Newcastle et 13 à Plymouth.

Elle a conclu qu’il y aura «plus d’averses à venir pendant la semaine».