BBC Weather: Les dernières prévisions à long terme prévoient une prise d’air dans l’Arctique au Royaume-Uni jusqu’en juin – VIDEO | Météo | Nouvelles

Le prévisionniste météorologique de la BBC, Tomasz Schafernaker, a prédit l’incroyable système météorologique en déclarant aux téléspectateurs: “Vous ne le croirez pas.” Dans les prévisions de la BBC pour la semaine à venir, M. Schafernaker a montré de l’air glacial de l’Arctique saisissant le Royaume-Uni. Les températures à travers le pays devraient chuter au cours de la semaine prochaine, selon les dernières prévisions.

Ce temps froid devrait se poursuivre début juin, selon les prévisions météorologiques mensuelles de la BBC.

Les prévisions suggèrent que le Royaume-Uni restera “plutôt frais et humide jusqu’au début de juin”.

Il note que la basse pression “gardera le temps instable et se sentira plus frais que la normale pour le début de l’été météorologique”.

Au sujet de la prochaine explosion dans l’Arctique, M. Schafernaker a déclaré: «Jetez un œil à la direction du vent, il vient tout droit du nord.

«Les températures vont donc chuter alors que nous nous dirigeons vers le cours de la semaine prochaine.

«C’est le modèle de jet stream pour la semaine prochaine, il est toujours au sud de nous.

“Regardez ce qui se passe vers la toute fin de la semaine prochaine. Vous ne le croirez pas, mais nous développons un vent du nord, tout droit sorti de l’Arctique.”

Il a ajouté: “Personne ne sera surpris d’entendre que la météo de la semaine prochaine semble très instable.

“Le résumé pour la semaine prochaine est qu’il va être frais et pluvieux dans l’ensemble, mais plus tard dans la semaine, il pourrait encore faire plus froid.”

Pour ce week-end, le prévisionniste de la BBC a déclaré: «Le week-end va apporter de fréquentes averses, il y aura parfois du tonnerre et des éclairs mais aussi un peu de soleil donc ce n’est pas si mal.

«De nombreuses régions recevront des pluies. Le courant-jet est toujours au sud de nous, ce qui signifie que l’air plus frais des ascensions du nord est en place à travers le Royaume-Uni et qu’il est là pour rester.

M. Schafernaker a poursuivi: “Ce sera avec nous jusqu’à dimanche et lundi. Quand nous sommes au centre de la dépression, les averses ont tendance à être beaucoup plus grosses, avec plus d’entre elles aussi.

“Lundi, nous nous attendons à une autre journée pluvieuse, avec un peu d’air frais du nord. Mardi est un autre jour d’averses, mais elles seront un peu moins fréquentes.”

Cela survient alors que l’Angleterre poursuit ses plans visant à alléger davantage les restrictions relatives au COVID-19 lundi, notamment en permettant aux gens de se rencontrer à l’intérieur.

Les pubs, cafés et restaurants pourront accueillir les clients à l’intérieur pour la première fois depuis des mois.

D’autres lieux de divertissement, d’hospitalité et de sport en salle pourront également reprendre leurs activités.