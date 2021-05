BBC Weather: Les dernières prévisions de la semaine prochaine montrent une vague de chaleur en Europe au milieu du délavage britannique | Météo | Nouvelles

Certaines parties de l’Europe, y compris le sud-est et la Méditerranée, connaîtront une vague de chaleur la semaine prochaine. Les températures en Grèce, à Chypre et dans le sud de l’Italie dépasseront 30 ° C, selon les prévisions de la BBC. Cela survient alors que les touristes britanniques affluent au Portugal en tant que principale destination sur la liste verte du Royaume-Uni des pays non soumis à l’obligation de quarantaine.

L’Espagne a déclaré qu’elle levait officiellement les restrictions pour les voyageurs britanniques à partir de lundi – mais le gouvernement britannique déconseille toujours fortement les voyages non essentiels en Espagne.

La météorologue de la BBC, Louise Lear, a déclaré que c’était “une histoire de mai assez décevante à raconter” pour la majeure partie de l’Europe.

Cependant, elle a ajouté: “Le sud-est et la Méditerranée se portent plutôt bien pour les prochains jours avec un peu de soleil et de chaleur. Il en va de même pour le sud de l’Italie.”

Les températures à Athènes grimperont à 32 ° C d’ici lundi, tandis que Madrid avoisinera les 30 ° C vendredi prochain.

Mme Lear a poursuivi: «Pour le reste de l’Europe, c’est cool et c’est plutôt instable pour la période de l’année.

«Des images satellite montrent des bandes de nuages ​​traversant le cœur de l’Europe et cela produit de fortes pluies.

“Et il y a plus à venir dans les coulisses pour pénétrer au Royaume-Uni dans la seconde moitié de dimanche.

«Il y a de fortes pluies en Espagne, qui sortent des Alpes, en direction de l’Europe centrale et de la Pologne, avec des vents violents qui l’accompagnent également.

Cependant, le temps chaud en Grèce a également déclenché le premier feu de forêt de la saison, alors que l’incendie se rapproche de la capitale Athènes.

Plus de 270 pompiers ont été déployés pour lutter contre l’incendie de la chaîne de montagnes Geraneia, décrite par les autorités comme «l’une des plus importantes» depuis des décennies.

La Grèce est confrontée à des incendies de forêt chaque été, attisés par un temps sec, des vents forts et des températures qui dépassent souvent 30 ° C.

Pendant ce temps, au Royaume-Uni, certaines régions du pays font face au mois de mai le plus humide jamais enregistré, même si le mois de juin s’annonce plus sec.

Ce week-end marque le premier samedi et dimanche que de grands groupes de personnes peuvent se retrouver à l’extérieur en Angleterre.