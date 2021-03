BBC Weather: Les dernières prévisions montrent que «beaucoup de neige» frappera l’Europe la semaine prochaine | Météo | Nouvelles

L’hiver est de retour dans certaines parties de l’Europe, car les dernières prévisions de la BBC montrent « beaucoup de neige » recouvrant certaines parties du continent. Le météorologue de la BBC Tomasz Schafernaker a averti que certains « mauvais systèmes météorologiques » balayeraient le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l’Allemagne au cours de la semaine prochaine. Il a déclaré que l’Espagne et le Portugal seraient largement épargnés par les températures froides, alors que Madrid et Lisbonne atteignaient 20 ° C dimanche.

M. Schafernaker a déclaré: « Cela a été assez orageux pour certaines parties du continent ces derniers jours. «Il y a eu de basses pressions et des systèmes météorologiques désagréables qui ont balayé le Royaume-Uni dans certaines régions de la Hollande, de l’Allemagne également. Des conditions très venteuses là-bas. « Vous pouvez voir ces fronts météorologiques se déplacer dans la moitié nord de l’Europe, ce qui laisse les choses assez instables et c’est ainsi que cela restera lundi. » Cela survient alors que la tempête Klaus a frappé l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse cette semaine, atteignant des vents de type ouragan de 100 km par heure. JUST IN: Prévisions météo au Royaume-Uni: le graphique devient bleu alors que le grand gel revient

M. Schafernaker a ajouté: « Un autre front météorologique s’installe au Royaume-Uni. «Des gouttes de pluie là-bas à travers l’Allemagne, devenant très instable des Alpes vers les Balkans également. « Le temps est plutôt beau pour l’Espagne et le Portugal. Nous sommes plus près de la haute pression là-bas donc un peu de soleil pour Lisbonne et Marid. Il passera 20C ici. « Mais jetez un œil lundi aux régions méridionales de la Turquie et de la Grèce où il y a des flambées de pluie.