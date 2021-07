BBC Weather : les dernières prévisions montrent que la vague de chaleur revient en Europe après des inondations généralisées | Météo | Nouvelles

Une vague de chaleur devrait revenir en Europe quelques jours après des pluies torrentielles et des orages dévastateurs. L’Allemagne, la Belgique et d’autres parties du continent ont été frappées par des inondations historiques et meurtrières la semaine dernière. Cependant, les dernières prévisions météorologiques de la BBC montrent que des pays comme l’Espagne et la Grèce reviennent à des températures de 37 ° C d’ici le milieu de la semaine prochaine.

Le météorologue de la BBC, Matt Taylor, a averti que ces régions connaîtront “des journées sèches, ensoleillées et chaudes”.

Cela contraste avec le Royaume-Uni, où “la température baisse par rapport à la chaleur que nous avons vue ces derniers jours”.

Il a déclaré aux téléspectateurs de la BBC: “Nous pourrions voir des orages destructeurs dans certaines parties de l’Europe centrale pour le reste de ce week-end.

“Dans le même temps, une zone profonde de basse pression, ce tourbillon de nuages, pourrait apporter un temps humide et venteux vers l’Islande.”

JUST IN: Prévisions météo au Royaume-Uni: orages, coups de vent et 100 mm de pluie à venir

M. Taylor a poursuivi: “Ce tourbillon de nuages, qui était responsable des orages de samedi dans le nord de la France et certaines parties du Royaume-Uni.

“Cela se déplacera plus vers l’est dimanche, avec des crues soudaines possibles dans les pires endroits.

“La pire des pluies est susceptible d’être dans les Alpes du Nord.

“Plus à l’est, il y a quelques averses isolées en Turquie mais une bonne partie des Balkans et de la Méditerranée connaîtra des journées sèches, ensoleillées et chaudes.

“Pas aussi chaud dans le sud-est de l’Espagne dimanche que samedi, mais toujours assez chaud.

Cet été a été l’un des plus chauds jamais enregistrés dans une grande partie de l’Europe.

Cela a incité Athènes à nommer son tout premier responsable de la chaleur pour protéger les gens contre la flambée des températures.

Le responsable cherchera à trouver des moyens d’adapter la ville aux vagues de chaleur et aux conditions météorologiques extrêmes.

Au Royaume-Uni, le temps chaud a pris fin hier alors que le Met Office a émis un avertissement météo jaune dans le sud de l’Angleterre et du Pays de Galles pour samedi et dimanche.

L’agence météorologique a averti que des éclairs fréquents, du tonnerre, de la pluie et des vents forts sont attendus.

Les prévisionnistes ont averti les automobilistes qu’il pourrait y avoir des conditions de conduite difficiles et des fermetures de routes ce week-end.