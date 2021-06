BBC Weather : les dernières prévisions montrent que les températures chutent alors que l’air arctique s’empare du Royaume-Uni | Météo | Nouvelles

Selon les dernières prévisions météorologiques de la BBC, des vents arctiques amers s’empareront du Royaume-Uni, plongeant le pays dans des températures plus froides. Lundi, les températures sur les côtes exposées du nord dépasseront les 14 ° C, tandis que de fortes pluies frapperont les régions du sud du Royaume-Uni. Cela survient quelques jours seulement après que le Royaume-Uni a enregistré sa journée la plus chaude de l’année jusqu’à présent, l’aéroport Heathrow de Londres atteignant 28,6 ° C (83,48 ° F) lundi.

Cependant, la météorologue de la BBC, Louise Lear, a déclaré que les températures se réchaufferaient au cours de la semaine, à mesure que les températures reviendraient à la normale.

Cela entraînera un saut de température de 7 °C, passant de 15 °C à Londres lundi à 22 °C vendredi.

Mme Lear a déclaré aux téléspectateurs de BBC Breakfast: “C’était une journée amusante hier. Ciel bleu et soleil à l’ouest, tandis qu’à l’est, nous avons eu un mois de pluie. C’était misérable.

“Aujourd’hui, beaucoup, beaucoup plus calme, je suis heureux de le dire.”

JUST IN: Met Office explique pourquoi le Royaume-Uni est confronté à la foudre

Elle a poursuivi: “Ce sera un début gris pour beaucoup. Espérons que ce nuage s’éclaircira et se brisera plus vous vous trouverez au nord et à l’ouest.

“Mais il pourrait bien rester couvert dans l’extrême sud-est. Les températures culmineront autour de 21 à 22 ° C à l’ouest.”

Elle a ajouté que les niveaux de pollen « resteraient élevés pour la plupart d’entre nous ».

Mme Lear a déclaré aux téléspectateurs: “Dimanche, il y aura de fortes épidémies de pluie dans le sud-est de l’Angleterre pendant la nuit.

Mme Lear a ajouté: “Dans le sud, il y aura de nouvelles épidémies de pluie. Cela nous prépare généralement pour la semaine.

“Pas un scorcher comme celui de la semaine qui vient de s’écouler. Il y aura de la pluie pour commencer, mais la haute pression s’accumule et réchauffe les choses.

“Ces températures sont sur le point de savoir si elles devraient être pour cette période de l’année.”

Le Met Office a émis un avertissement météo de pluie jaune pour une grande partie de l’Angleterre.

L’Agence pour l’environnement a également émis 39 alertes d’inondation à Londres, dans le Kent, dans certaines parties des comtés de Home, dans les West Midlands et dans le Wiltshire après que certaines régions ont vu jusqu’à 67 mm de pluie.