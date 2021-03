BBC Weather: Les dernières prévisions montrent qu’une «mini-vague de chaleur de courte durée» frappera le Royaume-Uni en quelques jours Météo | Nouvelles

La Grande-Bretagne est prête à cuire à des températures de 24 ° C la semaine prochaine alors qu’une explosion de chaleur saharienne s’installe. L’animatrice du petit-déjeuner de la BBC, Rachel Burden, l’a décrite comme une « mini-vague de chaleur » alors que les températures grimpaient de conditions proches de zéro aujourd’hui à 24 ° C mardi. Le météorologue de la BBC, Darren Bett, a averti que la vague de chaleur serait «de courte durée» avec une chute spectaculaire des températures prévue pour le week-end de Pâques.

M. Bett a déclaré aux téléspectateurs de BBC Breakfast que le temps était prévu pour « de grands changements la semaine prochaine et ce week-end ».

Il a averti que ce week-end verra des conditions presque glaciales, des avertissements glacés ainsi que des vents violents avant que l’air chaud ne domine le pays.

M. Bett a expliqué: « Il s’agit en fait d’un démarrage à froid ce matin et nous le voyons devenir humide et venteux de l’Atlantique pendant un certain temps. Cela apportera à son tour un air plus doux.

« Pour le moment, nous sommes dans cet air plus froid. Les températures sont en fait proches de zéro dans de nombreuses régions du pays. »

Le météorologue de la BBC a poursuivi: «À l’ouest, nous voyons que le temps plus doux, humide et venteux s’apprête à s’installer.

«Ce matin, il y a toujours un risque d’une ou deux plaques de glace étant donné les averses hivernales antérieures du nord de l’Angleterre.

« Le nuage augmente cet après-midi de l’Atlantique. Nous allons commencer à voir de la pluie dans l’ouest de l’Écosse. Dans le même temps, les vents se lèvent également.

«Après cette période froide, les températures commenceront à monter à deux chiffres.

Cependant, il a déclaré que la vague de chaleur saharienne va s’installer la semaine prochaine, ajoutant: « Pour la plupart d’entre nous la semaine prochaine, la haute pression sera en charge.

« Cela va apporter tout cet air doux et chaud du sud. Les températures continueront d’augmenter jusqu’à lundi et mardi.

« Le pic de mardi pourrait être de 24 ° C. Mais vous pouvez voir que lorsque nous arriverons à Pâques, il fera beaucoup, beaucoup plus froid. Ce sera vraiment un tour de montagnes russes. »

Les températures pourraient baisser de plus de 10 ° C entre mercredi et vendredi, selon les prévisions.

Les derniers modèles météorologiques du Met Office montrent de grandes parties du Royaume-Uni devenant orange foncé alors qu’une zone d ‘«air continental tropical chaud» se referme depuis l’Europe.

Mardi est sur le point d’être la journée la plus chaude de 2021 et juste en deçà du record absolu de mars établi il y a plus de 50 ans.