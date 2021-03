BBC Weather: Les dernières prévisions montrent un risque de neige avant une montée de température de 24 ° C | Météo | Nouvelles

Les vents glaciaux de l’Arctique feront des ravages sur l’Europe ce week-end, avec des chutes de neige qui devraient frapper certaines parties de la France, de la Scandinavie, ainsi que de la Grèce et de la Turquie. Cependant, les températures augmenteront la semaine prochaine, selon les dernières prévisions météorologiques de la BBC, des villes comme Lisbonne et Paris s’attendant toutes deux à atteindre 24 ° C. La météorologue de la BBC, Helen Willetts, a déclaré que les vents arctiques « plus au nord » balayeraient l’air plus froid samedi à travers certaines parties de l’Europe, y compris « le Royaume-Uni, en France et en Scandinavie ».

Elle a déclaré: «Il y a donc un risque de neige sur les hautes terres de ces régions et également dans les Alpes.

«Mais derrière cela, la haute pression revient à nouveau, nous gardons donc le temps instable vers le nord et une brise fraîche affecte les régions du sud et de l’est de l’Europe.

«Des chutes de neige devraient arriver en Géorgie et en Turquie.

« Nous aurons du brouillard matinal généralisé et du gel matinal ce week-end. »

JUST IN: Les adieux de Tom Schafernaker de la BBC à Simon McCoy avec un geste grossier

Mme Willetts a poursuivi: «Ce front météorologique, au moment où il traversera les Alpes et nous donnera un peu de neige, va s’affaiblir et former des averses.

«Ils peuvent également être assez pointus à cette période de l’année.

« Dimanche apportera un temps encore plus humide du Royaume-Uni à la Scandinavie, et les choses deviendront un peu plus fraîches.

«Il a été assez doux ici pour cette période de l’année.

Les températures étaient inférieures de plus de 10 ° C à la moyenne pour cette période de l’année.

Cela intervient alors que la Weather Company prévoit que de grandes parties de l’Europe pourraient connaître des températures plus chaudes que la normale d’avril à juin.

Selon les prévisions, le mois d’avril pourrait être plus chaud que la normale dans le nord-ouest de l’Europe et plus froid que la normale dans le sud de l’Europe.

Pendant ce temps, la Grande-Bretagne pourrait cuire à des températures torrides de 24 ° C la semaine prochaine alors qu’un système par temps chaud s’installe.