Le prévisionniste météo de la BBC, Matt Taylor, a noté comment l’Europe connaîtra un froid alors que les températures chuteront. Certaines parties de la Scandinavie continueront à avoir des chutes de neige tandis que d’autres régions d’Europe centrale et septentrionale ressentiront de l’air froid à mesure que les températures chuteront. De plus, il y aura de fortes pluies dans cette partie de l’Europe avec de forts coups de vent.

Dans le sud-est de l’Europe, le temps sera ensoleillé et chaud avec de la pluie à venir pour le week-end.

M. Taylor a déclaré: « Après ce début de semaine assez chaud dans certaines parties de l’Europe centrale, il fait beaucoup plus froid maintenant.

« Il y a une zone de basse pression qui pousse vers l’est.

« Il apportera des vents très forts sur le bord sud de celui-ci pendant la nuit et jusqu’à vendredi.

« Il y aura des averses fréquentes et une mer agitée dans certaines parties du Danemark jusqu’au nord de la Norvège.

« Il se propage de plus en plus dans le nord de la Pologne et le sud de la Suède également.

« Il y aura des chutes de neige importantes vers le nord de la Suède, de la Finlande et de la Norvège.

Le prévisionniste de la BBC Weather a ensuite expliqué la situation dans le sud-est de l’Europe.

« Une grande partie de la péninsule ibérique sera sèche, tout comme une grande partie du sud de la France.

« Dans les pays bas, de l’Allemagne à la Pologne, la pluie continuera.

« Les températures seront également inférieures à la moyenne. »