BBC Weather: L’Europe se prépare à de «violentes tempêtes» alors que le Royaume-Uni se prépare à 48 heures «humides et venteuses» | Météo | Nouvelles

Le prévisionniste météorologique de la BBC, Matt Taylor, a déclaré que la basse pression et les conditions humides avaient récemment dominé la météo à travers l’Europe. Le météorologue de la BBC a noté que les températures seront plus fraîches à l’est de l’Europe mais qu’il y aura de violentes tempêtes autour du continent dans les prochains jours.

M. Taylor a déclaré: “La basse pression avec des conditions assez fraîches et humides a récemment dominé dans certaines parties de l’Europe.

“Cette zone de haute pression maintient les choses au sec à travers l’Espagne et le Portugal et s’étendra à la France plus tard mercredi soir et jeudi.

“Il y aura des tempêtes qui pousseront vers l’est vers les Balkans, apportant des conditions plus fraîches avec elles.

“Il fera également plus frais à l’est de l’Europe avec de violentes tempêtes autour.

“La Méditerranée occidentale restera sèche, ensoleillée et très agréable là-bas.”

Il a ajouté: “Il y a quelques averses éparses à travers l’Europe centrale, mais une période humide et venteuse pour l’Irlande et le Royaume-Uni jusqu’à jeudi et vendredi.”

Les prévisions à long terme de BBC Weather pour le Royaume-Uni pour la dernière semaine de mai mettent en garde contre un “bâtiment à haute pression à l’ouest de l’Europe”.

La BBC a écrit: «Cela devrait pousser la large dépression vers notre est.

«Ce modèle apportera un vent du nord plus froid et maintiendra les températures bien en dessous de la moyenne.

«Normalement, lorsque la haute pression est au-dessus de la tête, cela signifie que le temps est plus calme et plus sec.

“Cependant, dans ce cas, on s’attend à ce que l’effet soit un peu trop éloigné pour empêcher complètement les averses.

“Les dépressions auront tendance à être plus à l’est en Europe de l’Est ou en Scandinavie, nous ne devrions donc rien voir de trop humide non plus.”

La BBC a poursuivi: «Le scénario le plus probable est des averses éparses et des fronts météorologiques parfois faibles affectant principalement les régions du nord et de l’est.

«Le risque de gel des basses terres aura largement disparu car nous sommes à la fin du printemps météorologique.

“Les angles du soleil plus élevés signifient que toute période ensoleillée de l’après-midi sera toujours chaude malgré le ciel au-dessus de la moyenne.

“Nous avons une grande confiance dans les températures inférieures à la moyenne, mais seulement une confiance moyenne sur les détails des précipitations pour la semaine.”