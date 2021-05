BBC Weather: L’Europe se prépare à des températures bouillantes alors que le continent verra brûler les 35 ° C | Météo | Nouvelles

La prévisionniste météo de la BBC, Helen Willetts, a déclaré que la plupart de l’Europe connaîtra des températures plus élevées au cours du week-end. Les régions de l’ouest et du sud-ouest de l’Europe connaîtront les températures les plus chaudes, l’Espagne devant atteindre 35 ° C. Dans une grande partie de l’Europe centrale, les températures atteindront demain environ 20 °C.

Il devrait encore pleuvoir dans certaines régions d’Europe centrale et d’Europe de l’Est.

Cependant, il y aura des périodes de soleil chaud pour beaucoup.

Mme Willetts a déclaré: “Une haute pression est arrivée dans une grande partie du nord-ouest de l’Europe.

“Cela amène un temps sec, un temps plus sec que nous n’avons pas vu pendant la majeure partie du mois de mai.

À NE PAS MANQUER: prévisions de canicule au Royaume-Uni: la carte météo devient ROUGE alors qu’une chaleur torride frappe

“Avec cela, il y aura un ensoleillement plus fort, un fort ensoleillement signifie des niveaux plus élevés de rayons UV.”

Le prévisionniste météo de la BBC a noté où certaines des températures les plus chaudes seront ce week-end.

Elle a déclaré: “Il y aura un fort ensoleillement et de la chaleur dans toute la péninsule ibérique ce week-end.

« Les températures ici atteindront assez largement le milieu des années 30.

Dans une grande partie de l’Europe centrale et occidentale, la plupart des zones atteignent au moins 20 ° C.

Certaines régions connaîtront des pluies comme le sud de la France, mais à Bordeaux, les températures dépasseront les 25 °C.

À l’aube de la nouvelle semaine, une grande partie de l’Europe occidentale verra encore le temps chaud se poursuivre.