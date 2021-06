BBC Weather : période de sécheresse interrompue par une basse pression pour pousser de fortes pluies au Royaume-Uni | Météo | Nouvelles

Le prévisionniste météo de la BBC, Matt Taylor, a noté que les conditions resteront pour la plupart réglées à travers le Royaume-Uni au début du week-end avant qu’un nouveau front de temps humide ne commence à s’installer dans le pays. Les températures resteront cependant assez douces, avec des thermomètres fixés à 22 ° C dans le sud et restant au milieu de l’adolescence dans le nord de l’Angleterre et de l’Écosse. M. Taylor a déclaré: “Aujourd’hui s’annonce un peu plus calme.

“Il y aura encore de fortes averses ici et là, mais davantage de temps sec et pour beaucoup, demain sera sec.

“La grande exception sera les comtés du sud de l’Angleterre, peut-être le sud du Pays de Galles, où nous voyons la pluie commencer à monter du sud.

“C’est grâce à cette zone de basse pression. Une ou deux averses traversent certaines parties de l’Écosse jusqu’à l’est et l’Irlande du Nord, l’extrême nord de l’Angleterre.

“Le nuage est assez brumeux et trouble toute la journée, avec du brouillard sur les collines et de la pluie légère ou de la bruine inégale.”

Les prévisions à long terme de la BBC Weather ont mis en garde contre un front froid faible qui devrait se déplacer au cours de la dernière semaine de juin.

Les prévisions indiquent: “Un front froid faible apportera des averses en Écosse et en Irlande du Nord de mardi à mercredi. Le Pays de Galles et l’Angleterre restent secs mais frais.

“Un système dépressionnaire plus organisé glissera à la fin de cette semaine, entraînant une augmentation de la pluie et des vents au Royaume-Uni. La pluie ne devrait pas être aussi organisée d’ici le week-end, mais des conditions instables persisteront.

“Un bref échauffement est prévu jeudi avant l’approche du système dépressionnaire avec des lectures légèrement au-dessus de la normale.

“Tout réchauffement sera de courte durée car les températures semblent retomber à près ou légèrement en dessous des niveaux normaux au cours du week-end.”