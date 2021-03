BBC Weather: Une forte tempête de neige va frapper dans les 24 heures alors que le gel de l’Arctique frappe la majeure partie de l’Europe Météo | Nouvelles

De fortes chutes de neige entraîneront des perturbations dans plusieurs pays d’Europe, selon les dernières prévisions météorologiques de la BBC. La métérologue de la BBC Susan Powell a suggéré que le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne pourraient être touchés par un retour au temps hivernal. Cependant, le Portugal semble être la valeur aberrante en Europe, alors que Lisbonne cuit à 23 ° C au cours de la semaine à venir.

« Donc lundi verra des vents froids du nord-ouest et une autre zone de basse pression apportera de fortes pluies en Grèce et en Turquie. »

Elle a poursuivi: « Il y aura des vents forts sur la mer Égée et la mer Adriatique lundi et un mélange difficile de temps humide et venteux pénétrant en Hongrie et en Roumanie.

« Comparez cela au ciel bleu clair et au soleil de l’Espagne et du Portugal.

« C’est clair aussi dans l’ouest de la France, mais à l’est, nous verrons de nouvelles flambées de pluie ».

Elle a averti que le temps hivernal pourrait revenir dans une grande partie de l’Europe d’ici mardi.