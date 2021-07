BBEdit pour Mac obtient une mise à jour majeure avec des notes, la prise en charge de LSP, Anaconda virtuel, bien plus

L’éditeur HTML et de texte populaire BBEdit de Bare Bones reçoit une grosse mise à jour avec la version 14 pour Mac. La nouvelle version comprend plus de 40 ajouts, notamment des notes intégrées, des fonctionnalités de développement améliorées telles que la prise en charge de LSP, de nouveaux langages intégrés, des environnements virtuels Anaconda et bien plus encore.

Le développeur Bare Bones a partagé les nouvelles sur son site Web aujourd’hui en détail toutes les nouveautés et mises à jour avec BBEdit 14.

Quoi de neuf dans BBEdit 14 ? Beaucoup. Nous vous encourageons à lire les notes de changement complètes pour BBEdit 14.0. (Nous avons passé beaucoup de temps à écrire ces notes, donc ce serait bien que quelqu’un les lise. Soyez cette personne.) Pour vous aider à rattraper votre retard, il y a aussi les notes de toutes les anciennes versions que nous avons publiées depuis la dernière fois que vous avez regardé.

Les grands points forts incluent les notes arrivant avec une fonction d’enregistrement automatique :

Remarques – Nous savons que beaucoup de nos clients créent de nombreux documents sans titre pour une prise de notes rapide, et s’appuient sur la stabilité légendaire de BBEdit et sa robuste récupération après incident pour protéger leur travail. Nous avons ajouté une nouvelle fonctionnalité « Notes » dans BBEdit 14, qui offre une grande variété de façons de créer des notes qui s’enregistrent automatiquement et, peut-être plus important, s’intitulent automatiquement afin que vous ne vous demandiez pas lequel de vos 305 documents « texte sans titre » est celui que vous recherchez.

Parmi les autres ajouts importants, citons les environnements virtuels Anaconda, qui seront certainement populaires auprès des scientifiques des données ou de ceux qui basculent rapidement entre les configurations de bibliothèque. « BBEdit 14 utilisera conda ou miniconda pour détecter vos environnements virtuels et fournira un mécanisme pour changer l’environnement actif à utiliser lors de l’exécution d’outils et de scripts Unix à partir de BBEdit. »

Il y a également six ajouts de base à BBEdit 14 pour les développeurs grâce à la prise en charge du Language Server Protocol (LSP) :

Complétions de texte améliorées spécifiques à la langue ; Définition de recherche améliorée ; Aide à la spécification des paramètres de fonction ; Nouvelles fonctionnalités de navigation par code ; Mise en évidence dans la fenêtre des problèmes de syntaxe et de sémantique ; Reformatage de document spécifique à la langue.

La nouvelle prise en charge linguistique intégrée comprend :

Go R Rust Common Lisp Scheme Clojure et fichiers texte Pixar USD

Un autre ajout simple mais pratique sera le “Répéter la dernière commande” dans le menu Edition avec la commande + raccourci Y.

Consultez la liste énorme d’ajouts, de modifications et de correctifs dans les notes de version complètes de BBEdit 14 ici.

BBEdit 14 est optimisé pour les Mac M1 et coûte 49,99 $ pour une licence individuelle avec des remises pour ceux qui effectuent une mise à niveau à partir de la version 13 ou antérieure ou pour ceux qui effectuent une mise à niveau à partir de la version Mac App Store. Bare Bones propose également des tarifs multi-utilisateurs.

