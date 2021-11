BBFC va changer les références de discrimination dans les classements cinématographiques et télévisuels

Le conseil d’administration dit qu’il aidera à protéger les enfants, ainsi qu’à aider leurs parents avec des « moments d’enseignement » (Photo : ./BBFC)

La façon dont les parents sont informés du racisme et de la discrimination dans les classifications des films et de la télévision changera à la suite de nouvelles recherches.

Le British Board of Film Classification (BBFC), qui décide de la certification des films et des contenus épisodiques et propose des orientations sur les thèmes abordés, a travaillé avec des personnes directement impactées par le racisme et la discrimination.

Après avoir commandé la recherche sur le racisme et la discrimination dans les films et les émissions de télévision, le BBFC a découvert que les parents craignaient que les enfants imitent un comportement ou un langage potentiellement discriminatoire et recherchaient les cotes pour faire des choix de visionnage éclairés.

De même, certains parents voulaient parler à leurs enfants de la discrimination et recherchaient des informations sur les notations BBFC pour les aider à le faire, a révélé la recherche.

Dans son rapport, le BBFC a déclaré qu’il adopterait une position plus stricte sur la classification du « n-word » dans les catégories junior et mettrait un accent important sur la valeur éducative des contextes documentaires qui pourraient entraîner une note inférieure, tout en étant conscient de l’intention d’une scène lors du classement de films et d’émissions de télévision plus anciens.

Lors de l’évaluation des problèmes de discrimination, le BBFC utilisera l’expression « un acteur maquillé représentant une origine ethnique différente » pour décrire les identités raciales présumées.

Disney a ajouté des avertissements de contenu à ses anciens films comme Dumbo sur Disney Plus en 2020 pour mettre en évidence et mettre en garde contre les stéréotypes racistes (Photo: Disney)

Le conseil continuera également d’utiliser les informations sur les cotes d’écoute pour signaler le cas où la discrimination est contenue dans un film ou une émission de télévision et continuera à considérer les représentations de la discrimination, ou la probabilité que les enfants copient toute forme de racisme, comme des facteurs clés qui pourraient augmenter la cote d’âge.

Lord Kamlesh Patel, vice-président du BBFC, a déclaré : « Les mouvements consacrés à la sensibilisation et à la lutte contre la discrimination et le racisme ont gagné du terrain au cours des deux dernières années.

«En réponse, nous voulions voir comment cela a eu un impact sur les opinions des gens au Royaume-Uni et, en particulier, entendre et écouter ceux qui ont été directement touchés par la discrimination et le racisme car leurs voix sont importantes.

« Nous reconnaissons que notre rôle ne consiste pas seulement à protéger les enfants contre les contenus préjudiciables, il s’agit d’aider les parents qui pourraient vouloir utiliser des représentations de discrimination et de racisme comme moment d’enseignement potentiel. »

Plus : Racisme



David Austin, directeur général du BBFC, a ajouté : » Un comportement violent et menaçant, ou l’utilisation d’un langage particulièrement offensant, aggravera toujours un cas de comportement discriminatoire ou raciste.

« Cependant, une condamnation claire, une sympathie pour les victimes ou un cadre documentaire ou historique peuvent tous contribuer à encadrer la séquence et potentiellement donner au contenu une valeur éducative pour les jeunes téléspectateurs. »

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



À SUIVRE : Les mesures Covid devraient être revues quelques jours avant Noël



A SUIVRE : La chanteuse Ari Lennox arrêtée à l’aéroport d’Amsterdam alors qu’elle accuse le personnel de racisme





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();