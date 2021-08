BBIG Stock: 3 grandes raisons pour lesquelles les investisseurs parient sur Vinco Ventures aujourd’hui

Les investisseurs en crypto ne manquent certainement pas de choses à surveiller. En effet, Vinco Ventures (NASDAQ :GROSSE) est une entreprise qui commence à intriguer les investisseurs en crypto en ce moment. Ceux qui investissent dans les actions BBIG semblent de plus en plus examiner l’exposition de Vinco aux jetons non fongibles (NFT) via l’une des filiales de la société.

Les NFT sont brûlants en ce moment. Comme nous l’avons souligné sur InvestorPlace, l’engouement pour le NFT n’a pas seulement touché les investisseurs particuliers. En fait, des acteurs massifs de l’espace des paiements, y compris Visa (NYSE :V), ont récemment fait de grands pas dans le monde NFT. De plus en plus de validation se matérialise pour ce secteur naissant. En conséquence, les investisseurs semblent prêts à mettre leur argent là où ils disent et à investir dans n’importe quelle entreprise ayant un lien avec ce nouveau phénomène.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les investisseurs peuvent envisager une société liée au NFT dès maintenant. Cependant, voici trois des plus grands catalyseurs qui poussent ce secteur, et l’action BBIG, à la hausse aujourd’hui.

3 raisons pour lesquelles l’action BBIG grimpe aujourd’hui

Comprendre le monde des NFT est difficile pour ceux qui ont une connaissance limitée de ce marché. Cependant, Galaxie numérique (OTCMKTS :BRPHF) Le PDG Mike Novogratz connaît une chose ou deux sur l’espace crypto. Lors d’une interview à CNBC aujourd’hui, M. Novogratz a souligné sa conviction que les TVN représentent un changement de culture. Il pense que la flambée des prix devrait se poursuivre alors que le sentiment devient plus haussier.

En outre, Facebook (NASDAQ :FB) a annoncé qu’il envisageait d’intégrer des produits et des fonctionnalités NFT dans son portefeuille numérique Novi. Ce portefeuille numérique est toujours en cours de développement et la société a déclaré qu’elle cherchait des moyens d’aider les consommateurs à prendre en charge les NFT. Cette annonce a encore renforcé la thèse selon laquelle les NFT sont là pour rester.

Enfin, l’investisseur emblématique Will Meade a récemment qualifié les actions BBIG de “seul véritable jeu NFT”. Son message sur Twitter aujourd’hui a reçu beaucoup d’attention et semble avoir fortement modifié le sentiment des investisseurs vers le positif pour Vinco.

Les investisseurs qui parient sur la capacité de Vinco à continuer à monter peuvent vouloir voir plus de dynamique se développer avant de se lancer. Cependant, il semble aujourd’hui qu’il existe de nombreux catalyseurs en faveur de ce secteur. En conséquence, les spéculateurs semblent prendre un dépliant sur les actions BBIG en ce moment.

