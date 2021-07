BBIG Stock bénéficiera d’un coup de pouce de sa prochaine fusion et spin-off

Vinco Ventures (NASDAQ :GROSSE) est une société de recherche et développement de produits, de fabrication, de vente et d’exécution qui enregistre des pertes importantes. En janvier, il a annoncé une fusion inversée avec une société de médias privée appelée Zash Médias mondiaux. Désormais, le titre BBIG semble également dépendre de la clôture de cette fusion. En effet, Zash deviendra la société contrôlante, bien qu’elle conservera le nom Vinco Ventures et le symbole boursier BBIG.

Au total, cet accord permettra à l’entreprise de couvrir ses pertes et de développer son activité. Jusqu’à présent, l’accord n’a pas encore été conclu, mais on espère qu’il sera approuvé dans le courant du mois de juillet. Cela pourrait aider à augmenter le stock de BBIG – surtout si cela conduit à une nouvelle augmentation de trésorerie.

Voici ce que vous devez savoir sur Vinco Ventures et son stock à l’avenir.

BBIG Stock: de quoi parle l’affaire

Zash Global Media est le fruit du “perturbateur et financier des médias” Ted Farnsworth. Il a été le fondateur de MoviePass, un service d’abonnement pour le cinéma hebdomadaire qui a finalement échoué. Zash comprend également deux autres personnalités médiatiques, dont un investisseur précoce dans TIC Tac et Triller — Jaeson Ma — et « expert en monétisation sociale » Vincent Butta.

Cependant, le problème ici est qu’il y a eu très peu d’informations fournies sur les avantages de la fusion à venir avec Zash Global Media. En outre, la société combinée envisage d’acquérir une autre société appelée Lomotif par le biais d’une coentreprise que Vinco et Zash ont formée avant la fusion. Cette société est considérée comme un rival possible de TikTok.

Selon Media Play News, la fusion est conçue pour créer un nouveau « Hollywood virtuel ». La société utilisera les données, les métadonnées et l’Internet des objets (IoT) pour « répondre aux demandes en constante évolution d’engagement et de contenu des développeurs de contenu, des consommateurs et des créateurs ». Jusqu’à présent, on ne sait pas quels sont leurs plans et leurs produits.

En février, Farnsworth et Ma ont pris une participation majoritaire dans Lomotif. D’une part, cette joint-venture avec Vinco Ventures avant la fusion inversée permet aux actionnaires de BBIG de participer à sa croissance. Lomotif, une plateforme vidéo et sociale similaire à TikTok, “permet aux utilisateurs de partager de courtes vidéos musicales”. Il est devenu de plus en plus populaire en Asie, en Europe et en Amérique du Sud, augmentant apparemment de plus de 350 millions de vidéos par mois.

Une fois la fusion inversée réalisée, à toutes fins utiles, Vinco Ventures sera la société mère publique de Lomotif. Cela peut permettre à l’entreprise de lever des capitaux supplémentaires et de financer sa croissance.

Où cela laisse BBIG Stock

Le 25 mai, Vinco Ventures a publié son rapport sur les résultats du premier trimestre. La société a souligné qu’elle prévoyait de conclure la fusion avec Zash Global Media. De plus, au 31 mars, il ne disposait que de 5,5 millions de dollars de liquidités et de 1,68 million de dollars de créances et enregistrait également des pertes de trésorerie importantes.

Par exemple, au premier trimestre, les flux de trésorerie liés à l’exploitation de Vinco ont été une perte de 4,14 millions de dollars, selon la page 8 de son dernier dossier 10-Q. Récemment, le 24 mai, la société a également levé 5,74 millions de dollars supplémentaires auprès d’un investisseur qualifié grâce à l’exercice de bons de souscription existants sur les actions de BBIG.

Puis, le 4 juin, la joint-venture que Vinco a formée avec Zash Global Media a investi 2 millions de dollars dans Lomotif. C’était après que la coentreprise a reçu l’investissement de 2 millions de dollars. De plus, Farnsworth et son partenaire Ma contrôlent Lomotif. Ainsi, ils semblent avoir retiré 2 millions de dollars de Vinco Ventures avant la fusion.

De plus, le 24 juin, Vinco Ventures a annoncé qu’elle offrirait Emmersive Entertainment à ses actionnaires en tant qu’entreprise publique autonome. Cette entité crée et commercialise des NFT (tokens non fongibles). L’accord sera conclu au troisième trimestre de cette année, mais la date d’enregistrement n’est pas encore fixée.

Tout compte fait, vous pouvez voir l’action BBIG augmenter à mesure que la fusion et la scission se terminent.

