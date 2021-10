BBIG Stock est toujours là pour prouver que les sceptiques ont tort

Avec sa baisse de prix depuis le rallye court du mois dernier, Vinco Ventures (NASDAQ :GROSSE) peut ressembler pour beaucoup à un penny stock « saveur du mois ». Et c’est vrai, le stock de BBIG doit toujours être à la hauteur du battage médiatique. Mais en même temps, je ne considérerais pas celui-ci comme une opportunité.

Au lieu de cela, l’entreprise – qui est en train de se séparer de son activité NFT (jeton non fongible) – a un grand potentiel pour ce qui est maintenant sa plus grande participation : une participation dans une plate-forme de partage de vidéos. Lomotif, le concurrent montant de TIC Tac. Mais ce n’est pas tout. En plus de cela, Vinco a récemment annoncé une autre acquisition en cours : AdRizer, une entreprise à croissance rapide dans l’espace ad-tech. Cet achat pourrait également être rentable à long terme.

Avec sa trésorerie en plein essor, Vinco dispose des capitaux nécessaires pour intensifier ces récentes acquisitions. En tant que tel, l’action est à la hauteur de l’acronyme BIG (acheter, innover, croître) qui a inspiré son symbole boursier. Bien sûr, les investisseurs hautement spéculatifs et plus averses au risque voudront peut-être sauter le pas. Mais avec plus de potentiel que ses détracteurs ne le croient ? Ceux qui recherchent des jeux risqués devraient considérer les actions BBIG.

BBIG Stock : une situation déroutante mais intéressante

Certes, Vinco Ventures n’est pas le choix le plus simple. Non seulement il est difficile de savoir quelles entreprises l’entreprise possède, mais il est également difficile de savoir lesquelles sont achetées et lesquelles sont prévues pour être vendues ou scindées. Le fait que Vinco ait conclu bon nombre de ses transactions via une coentreprise (ZVV Media Partners) ajoute à la mêlée. Et si ce n’est pas assez compliqué, BBIG possède ZVV avec une autre société avec laquelle elle pourrait fusionner ultérieurement, Médias mondiaux ZASH.

Cela dit, voici un aperçu de ce que vous obtenez si vous achetez des actions BBIG aujourd’hui. Tout d’abord, si vous achetez avant le 22 octobre, vous pourrez participer au Cryptyde spin-off (page 6). En d’autres termes, possédez-le avant cette date et vous obtiendrez des parts dans le spin-off une fois celui-ci terminé.

Deuxièmement, grâce à sa participation de 50 % dans ZVV Media Partners, vous accédez à une participation de 80 % dans Lomotif. Même si cette plate-forme de partage de vidéos ne parvient pas à devenir aussi populaire que TikTok, elle pourrait devenir une entreprise valant des milliards. Pas mal pour une action dont la capitalisation boursière s’élève aujourd’hui à environ 662 millions de dollars.

Enfin, cependant, l’achat récent d’AdRizer peut également offrir un grand potentiel. Comme l’a récemment écrit Chris MacDonald, contributeur d’InvestorPlace, Vinco (via ZVV) obtient l’entreprise pour ce qui semble être un prix raisonnable à moins de deux fois les ventes. Si la société peut poursuivre son rythme de croissance actuel, cet accord pourrait également créer une valeur substantielle pour les actionnaires.

Vinco est hautement spéculatif

Ainsi, l’action BBIG a beaucoup de potentiel à long terme. Mais cela dit, je dois noter que ce n’est pas sans risques. Par exemple, il est difficile de dire dans quelle mesure la dilution des actionnaires se produira une fois que les bons de souscription en circulation de Vinco seront exercés. Selon la manière dont les titulaires de warrants les exercent (cash ou cashless), la société peut connaître une dilution modérée à forte.

De plus, on ne sait pas quand – ou même si – Vinco et ZASH Global ont l’intention de conclure leur projet de fusion. Jusqu’à ce que les deux entités fusionnent et consolident leurs finances, cela restera une entreprise compliquée à analyser. Pire encore, malgré le buzz autour de Lomotif, il est trop tôt pour dire si cette plateforme est un autre TikTok en devenir. S’il ne parvient pas à décoller, Vinco aura investi massivement avec peu de résultats.

Ce n’est pas tout. Outre le risque que les titres à « haut potentiel » s’effondrent, il existe également le risque que les actions glissent à nouveau. Et contrairement à il y a quelques semaines, Vinco n’a pas autant d’élan de son côté.

Alors, si Vinco ne progresse plus avec Lomotif ou ses autres participations dans les mois à venir ? Ceux qui détiennent encore des actions BBIG aujourd’hui peuvent s’impatienter, provoquant une nouvelle vente des actions.

L’action BBIG peut être bonne pour les investisseurs ayant un appétit pour le risque

En bref, le stock BBIG n’est pas pour tout le monde. Les actions peuvent avoir un potentiel de hausse, si la société parvient à développer ses deux récentes acquisitions. Mais en même temps, beaucoup de choses pourraient mal tourner. Les deux acquisitions pourraient s’avérer ratées et la dilution potentiellement élevée des actionnaires pourrait limiter le gain des actions.

Cependant, avec une note « B » dans Portfolio Grader, les investisseurs qui peuvent supporter le risque peuvent vouloir acheter BBIG. En fonction des futurs succès de Lomotif et d’AdRizer, un autre rallye suralimenté pourrait se dérouler assez tôt.

