BBIG Stock: Ne montez pas dans le train Hype de Vinco Ventures

Comme je l’avais prédit il y a quelques semaines, la tendance à la hausse agitée des sociétés d’acquisitions axées sur la technologie Vinco Ventures (NASDAQ :GROSSE) semble avoir pris fin. Après un gain de plus de 800 % depuis le début de l’année, l’action BBIG a culminé début septembre. Les actions se situent désormais à plus de 60% en dessous de ce sommet, après une baisse de 44% au cours de la dernière semaine et demie.

Source : Liz Kcer/ShutterStock.com

Un récent changement de direction et l’annonce d’une fusion avec ZASH Médias et divertissement mondiaux ont contribué à la récente volatilité des actions. Cependant, la plus grande préoccupation concerne les sombres fondamentaux de l’entreprise.

Vinco possède plusieurs filiales qui se font concurrence dans certains des domaines d’activité en ligne les plus passionnants, notamment le streaming vidéo et la crypto-monnaie. Cependant, la société n’a pas encore généré de résultats significatifs, et la plus grande partie de la hausse des actions semble être le résultat de l’intérêt des commerçants de détail.

Avec un pourcentage de flottant de 25%, les actions BBIG peuvent être mûres pour une courte pression. Pourtant, cela ne reste rien de plus qu’un jeu spéculatif à ce stade, offrant peu de valeur aux investisseurs à long terme.

Les finances déplorables de Vinco

Vinco a fait la une des journaux pour ses investissements dans une plate-forme de contenu vidéo courte appelée Lomotif et ses efforts symboliques non fongibles. Cependant, comme l’expliquait récemment ma collègue d’InvestorPlace, Dana Blankenhorn, l’entreprise n’a pas les données financières pour exciter les investisseurs : « Il nous reste beaucoup de mots à la mode sur Internet qui vous feront pâmer. NFT, crypto, TikTok, influenceurs numériques… la liste s’allonge encore et encore. Ce que vous ne trouverez pas, c’est beaucoup de revenus.

Pour le premier semestre, Vinco a généré 5,26 millions de dollars de revenus, soit une baisse de 26% par rapport au premier semestre 2020. Au cours de la même période, la perte nette de la société a grimpé à 8,95 $ par action, contre 4 cents par action.

De plus, malgré une augmentation saine du total des actifs, les passifs ont augmenté de manière significative. Vinco a terminé le deuxième trimestre avec un actif total de 121,3 millions de dollars, soit une augmentation de plus de 300 % par rapport à la fin de 2020. Cependant, le passif a augmenté de plus de 900 % au cours de cette période pour atteindre 148,8 millions de dollars.

Changements au sommet

Vinco a subi d’importants changements de direction. La spécialiste principale du marketing, Lisa King, occupera le poste de direction au sein de l’entreprise. Elle remplace Christopher Ferguson, qui occupera le poste de conseiller stratégique principal auprès de la société mère ZASH.

Le directeur financier de Vinco, Brett Vroman, a également changé de rôle, étant nommé directeur financier de la filiale de Vinco Cryptyde. La société a en outre annoncé qu’elle avait déplacé la date de la scission prévue de Cryptyde afin de créer plus de valeur pour les actionnaires de Vinco.

Selon l’entreprise, la transition de gestion s’est bien déroulée. « Nous sommes heureux d’avoir tracé au cours des derniers mois des transitions transparentes qui alignent les talents des cadres avec des rôles conçus pour faire avancer chaque entreprise individuelle et étendre les flux de revenus à travers toutes les sociétés ZASH », a déclaré le PDG sortant Ferguson.

Avec un si grand changement au sommet, vous vous attendriez à un changement profond dans l’approche stratégique de Vinco. Ainsi, les investisseurs voudront garder un œil attentif sur la façon dont la nouvelle équipe définira ses priorités au cours des prochains mois.

Le résultat sur BBIG Stock

Vinco Ventures a connu une année mouvementée. Il cherche à créer une entreprise technologique de pointe qui se concentre sur certaines des industries en ligne les plus discutées. Cependant, à ce stade, il y a peu de visibilité sur combien ces entreprises profiteront à son chiffre d’affaires à long terme.

Avec l’absence de l’argument fondamental pour les actions BBIG, c’est un pari très peu attrayant.

À la date de publication, Muslim Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Muslim Farooque est un investisseur passionné et un optimiste dans l’âme. Joueur de longue date et passionné de technologie, il a une affinité particulière pour l’analyse des valeurs technologiques. Muslim est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité appliquée de l’Université d’Oxford Brookes.